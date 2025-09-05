3600 günden emeklilik şartları nelerdir?

Haberin Devamı

Halk arasında "kısmi emeklilik" olarak da bilinen 3600 günden emeklilik, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanlara tanınan önemli bir hak. Tam emeklilik için gereken yüksek prim gün sayısını (örneğin 5000-7200 gün) tamamlayamayanlar için bir alternatif sunan bu sistem, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesi gibi temel şartları yerine getirenlerin, belirli bir yaşa ulaştıklarında yaşlılık aylığı almalarına olanak tanıyor. Bu emeklilik türü, daha düşük primle emekli olma imkanı sağlarken, bağlanacak aylık miktarı genellikle tam emekliliğe göre daha düşük oluyor.

3600 günden emeklilik, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında, sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olan kişilere tanınmış bir yaşlılık aylığı hakkıdır. Bu sistemin temel amacı, uzun yıllar çalışmış ancak tam emeklilik için gerekli olan yüksek prim gün sayısına ulaşamamış sigortalılara, daha esnek koşullarla emekli olma fırsatı sunuyor. Bu hak, "15 yıl 3600 günle emeklilik" olarak da biliniyor ve tam emeklilikten farklı olarak daha az prim günü ile yaşlılık aylığına erişim sağlıyor.

Erkekler için 3600 günden emekli olma şartları

Erkek sigortalıların 3600 prim günü üzerinden emekli olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken temel şartlar şunlardır:

Sigorta başlangıç tarihi: İlk sigortalılık başlangıcının 8 Eylül 1999 tarihinden önce olması gerekiyor.

İlk sigortalılık başlangıcının 8 Eylül 1999 tarihinden önce olması gerekiyor. Sigortalılık süresi: En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmalıdır.

En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmalıdır. Prim günü sayısı: En az 3600 gün prim ödemesi yapmış olmalıdır.

En az 3600 gün prim ödemesi yapmış olmalıdır. Yaş şartı: Yukarıdaki koşulların tamamlandığı tarihe göre belirlenen kademeli yaş sınırını doldurmuş olmalıdır. Erkekler için yaş sınırı 55 ile 60 arasında değişiyor.

Kadınlar için 3600 günden emekli olma şartları

Kadın sigortalıların 3600 günden emekli olabilmeleri için aranan temel şartlar erkeklerle aynıdır: