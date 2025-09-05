1800 günle malulen emeklilik şartları nelerdir?

Haberin Devamı

Çalışma hayatı devam ederken sağlık sorunları nedeniyle iş gücünü önemli ölçüde yitiren sigortalılar için malulen emeklilik, yasalarla tanınan önemli bir haktır. Bu haktan yararlanabilmek için belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Özellikle en az 1800 gün prim ödemiş olmak, bu sürecin temel taşlarından birini oluştururken, tek başına yeterli değil. Sağlık durumunun belgelenmesi ve sigortalılık süresine ilişkin diğer şartların da yerine getirilmesi, malullük aylığı bağlanabilmesi için zorunludur.

Malulen emeklilik nedir?

Malulen emeklilik, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden kişilerin, diğer yasal şartları da sağlamaları durumunda yararlanabildikleri bir emeklilik türüdür. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, sigortalının veya işvereninin talebi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilen sağlık kurullarından alınacak raporla bu durumun tespit edilmesi esastır. Kurum Sağlık Kurulu'nca, çalışma gücündeki kaybın en az yüzde 60 olduğu onaylanan sigortalı, malul sayılır ve emeklilik hakkı kazanabilir.

1800 gün prim ödemesi, malulen emekliliğin temel şartlarından biri olsa da, aylık bağlanabilmesi için ek koşullar bulunuyor. Bu şartlar genel olarak sigortalılık ve sağlık koşulları olarak ikiye ayrılıyor:

En az yüzde 60 iş gücü kaybı raporu: Malulen emekli olabilmenin ilk ve en kritik şartı, çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında bir kayıp yaşandığını gösteren sağlık kurulu raporudur. Bu raporun, SGK tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü hastanelerden alınması ve Kurum Sağlık Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor.

Malullük aylığı talebinde bulunabilmek için sigortalının en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması zorunludur. Eksik prim günleri, başvuru öncesinde toplu olarak ödenebiliyor. En az 10 yıllık sigortalılık süresi: Kural olarak, sigortalının 10 yıl boyunca fiilen sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor. Sigorta başlangıç tarihinin üzerinden 10 yıl geçmesi tek başına yeterli değildir; bu sürenin sigortalı bir çalışma ile geçirilmesi önemlidir.

İstisnai durum: Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu tespit edilen sigortalılar için 10 yıllık sigortalılık süresi şartı aranmaz. Bu durumdaki kişilerin, en az 1800 gün prim ödemiş olmaları malulen emekli olabilmeleri için yeterlidir. Bu durumun da yine yetkili bir sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekmektedir.