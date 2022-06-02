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Yeni kimlik kartları ile ilgili son dakika açıklaması!

Kimliğini değiştirmeyenleri çok yakından ilgilendiriyor. Yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama geldi. LGS'ye girecek adaylar için harekete geçildi. Valilik tarafından açıklama yapıldı. Bursa Valiliği, LGS adaylarının kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.

02.06.2022 - 14:44 | | İHA
Yeni kimlik kartları ile ilgili son dakika açıklaması!

Yeni kimlik kartını almayanlar dikkat! Tarih ve saatler valilik tarafından açıklandı. 

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavına (LGS) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri 04/06/2022 Cumartesi günü 08:00-17:00 saatleri arasında, 05/06/2022 Pazar günü 07:00-13:30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Yeni kimlik kartları ile ilgili son dakika açıklaması

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