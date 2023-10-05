Yeni kara harekatı olur mu? MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi verildi. Buna göre, son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1388, 25 Temmuz 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 731 oldu.

IRAK'IN KUZEYİNDE 58 TERÖR HEDEFİ VURULDU

Irak'ın kuzeyinde Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'a 1-2-3 Ekim tarihlerinde hava harekatı düzenlendi, toplamda 58 terör hedefi vuruldu.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edildi. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi de devam ediyor.

Bakanlık açıklamasında, "Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız; eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir." denildi.

Haberin Devamı

SALDIRI VE TACİZ GİRİŞİMLERİNE ANINDA KARŞILIK VERİLİYOR

Suriye'de harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam ediyor.

Yıl içerisinde birliklere yönelik gerçekleştirilen 348 saldırıya gerekli karşılık verildi. 22'si son bir haftada olmak üzere 1013 terörist etkisiz hale getirildi.

530 KİŞİ KAÇAK GEÇİŞ ESNASINDA YAKALANDI

Sınırlarda son bir haftada 530 kişi kaçak geçiş esnasında yakalandı. Yılbaşından bu yana yakalanan kişi sayısı ise 533'ü terörist, toplam 8 bin 593 oldu.

MSB KAYNALARINDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Tahıl koridoru ile yeni görüşme sürecinin başlayacağı” iddiasına yönelik soru üzerine, Türkiye’nin söz konusu girişimin dörtlü olarak devam etmesi konusundaki görüşünde bir değişiklik olmadığını, diğer alternatiflerin masada bulunmadığını aktardı.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAAFA AÇIKLAMASI"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın terörle mücadele konusundaki açıklamaları hatırlatılarak, uzak durması tavsiye edilen ”üçüncü taraflar” ifadesiyle kimin kastedildiğinin sorulması üzerine kaynaklar, PKK/KCK ve diğer terörist unsurlarını etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Türkiye’nin operasyon yapmasının en doğal hakkı olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

"PKK/YPG AYNI TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Bakanlık kaynakları, “Daha önce gereken yer ve zamanlarda, gerekli operasyonlar yapıldı, şu anda yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. PKK/YPG aynı terör örgütüdür, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler meşru hedefimiz olduğunu her zaman söylüyoruz. Başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere diğer ülkelerin bu teröristlerin yakınlarında bulunmamaları gerektiğini her zaman ifade ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu uyarının yeni bir uyarı olup olmadığının sorulması üzerine kaynaklar, “Bu bir hatırlatmadır. Kim üzerine alınıyorsa gerekli tedbirleri almak onların kendi tercihidir” dedi.

Haberin Devamı

YENİ KARA HAREKATI OLUR MU?

Irak’ın kuzeyindeki yönelik hava harekatları hatırlatılarak, “Bunların yeni bir kara harekatına dönüşme ihtimali var mı” denilmesi üzerine kaynaklar, askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzının olduğuna dikkati çekti. Hangi hareket tarzının uygulanacağının belirlenmesinde çok sayıda faktörün etkili olduğunu belirten kaynaklar, tek hedeflerinin Türkiye’ye ve milletimize tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu, tek seçeneğin kara harekatı olmadığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı’nda dün İçişleri, Dışişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanının da katılımıyla gerçekleştirilen “güvenlik toplantısı”nın içeriğine yönelik soruya kaynaklar, “Toplantı genel bir güvenlik değerlendirmesi ve istişare toplantısıydı” karşılığını verdi.

En son terör saldırısı dahil güvenlik konusundaki durum ve yapılacaklara ilişkin genel bir istişarenin yapıldığını aktaran kaynaklar, ihtiyaç olduğu zamanlarda bu tür toplantıların devam edebileceğini bildirdi.

Haberin Devamı

ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Ankara’daki saldırı girişiminde bulunan teröristlerin “paramatorla yurda girdikleri” iddiasının sorulması üzerine kaynaklar, yapılan araştırma sonrasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin PKK/YPG üyesi olduğunun kesinleştiğini hatırlattı. Kaynaklar, teröristlerin yurda nasıl girdiğine yönelik araştırmanın ilgili birimlerce devam ettiğini aktardı.

Hava harekatlarında terör örgütünün finansal kaynağı olan noktaların vurulup vurulmadığına yönelik soru üzerine kaynaklar, bugüne kadar terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında terör örgütünü besleyen her türlü unsurun meşru hedef olarak alındığını, bundan sonra da alınmaya devam edeceğini vurguladı.