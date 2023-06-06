Yeni dönemin ilk Kabine toplantısı! İşte masadaki öncelikli gündem

Ekonomi de masada Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanlarla yeni dönemin ilk Kabine toplantısını bugün gerçekleştirecek.Yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe’deki kabine toplantısına katılacak.

2. YÜZYILIN YOL HARİTASI

Türkiye’nin ikinci yüzyılı için yeni yol haritasının ele alınacağı toplantıda, ekonomi gündemi öncelikli olarak masada olacak. En düşük emekli aylığında yapılacağı açıklanan kademeli zam, asgari ücret, taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının tesliminin yanı sıra Erdoğan’ın seçim vaadi olarak açıkladığı ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı ifade ediliyor. Kabinede yer alan isimlerin, Türkiye’nin yeni dönemde iç ve dış siyaseti ile ekonomi politikalarında önemli değişikliklere gidebileceğinin sinyallerini vermesi ise dikkati çekiyor. Bakanların yarın TBMM’de yemin etmesi bekleniyor.

YENİ ATAMALAR

Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanlığı’na atanması nedeniyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı’na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever görevlendirildi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı’na ise 2014 yılından beri bu görevde olan İsmail Demir’in yerine Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün atandı. İçişleri Bakanı olarak atanan Ali Yerlikaya’dan boşalan İstanbul Valiliği’ne de Gaziantep Valisi Davut Gül getirildi.