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Yeni dönem bugün başladı! 10 gün süresi var

Yediemin Otoparklarındaki hacizli araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için hayata geçirilen düzenlemede yeni dönem bugün başladı. Bugünden itibaren borçları nedeniyle aracı haczedilen kişiler 10 gün içerisinde araçlarını Yediemin Otoparklarından alabilecek. Yeni dönemi değerlendiren Avukat İyaz Çimen, "Kişi 10 gün içinde başvuru yaparsa eğer, yediemin ücretini ödemek kaydıyla malın sahibi malı iade alabiliyor. Ama bu durum haczi kaldırmıyor, borcu ödenmiş kabul ettirmiyor. Sadece dosya devam ediyor. Sadece ürün depoda değil sahibinde kalmış oluyor. Buradaki temel düşünce eğer ki bu bir ticari araçsa, vatandaşın aracını kullanarak borcunu ödemesi yönünde devletimizin bir düşüncesi var diyebiliriz" dedi.

23.11.2023 - 16:54 |
Yeni dönem bugün başladı! 10 gün süresi var

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