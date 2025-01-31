Yeni dönem başlıyor! Bakan Memişoğlu açıkladı, yasaklanıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastane denetimlerini farklı hale getirdiklerini belirterek, özel hastaneler yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kadro ve yatak devrinin engelleneceğini açıkladı. İşte Memişoğlu’nun Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e yaptığı açıklamalarından önemli satır başları:

ÇETE VARDI ÇÖKERTİLDİ

“Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerinden biri, ancak bebek ölümleri sonrası sanki Türkiye’de bebekler öldürülüyor gibi algı yaratıldı. Dünyada kendi hastasına bakamayan, bir yıl sonraya randevu veren ülkeler bile bunu kullandı. Hatta bilimsel dergilerde bile buna yer verdiler. Oysa bu yanlış bir algı. Asla bebeklerin ölümleri beklenmedi. Ortada bir çete vardı ve bu çete çökertildi. Bu istisnai bir durumdu.

DENETİM SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Daha önce de olduğu gibi bundan sonra her bebek ölümünü takip edeceğiz. Sistemde kusur varsa bu kusurları ortadan kaldırmak bizim görevimiz. Artık hastane denetim sistemimizi değiştirdik. Ameliyathane, yoğun bakım gibi kritik alanlar için özel bir denetleme rehberi hazırladık. Müfettişlerimiz, hastane işleyişini ve tedavi süreçlerini bütüncül bir şekilde ele alacak. Ayrıca kurduğumuz Denetim ve Değerlendirme Komisyonları marifetiyle olası yöntem hataları tespit edilerek iyileştirmeler yapılacak.

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FAHİŞ FİYATLARA FREN

Özel hastaneler yönetmeliğinde yapılan değişiklikle özel hastaneler arasında kadro ve yatak devri söz konusu olmayacak. Her sene kadroları planlayacağız, toplumun o bölgedeki ihtiyacına göre düzenleme yapacağız. Hekim ve yatak planlamaları bölgesel ihtiyaçlara göre düzenlenecek. Fahiş fiyatlandırma ve ekstra ücretlendirme konularına da müdahale edilecek.”

İŞTE YENİ DÜZENLEMELER

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle getirilen başlıca düzenlemeler şöyle:

- KOMİSYONLU DENETİM: Yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Artık tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyonda her branştan uzmanlar yer alacak.

- YATAK VE KADRO SATIŞINA YASAK: Özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadroların ücretli devredilmesi dönemi kapanıyor. Yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin 3. kişiler eliyle yürütülmesinin tespiti halinde ruhsatları iptal edilecek.

- FİYAT SINIRLAMASI: Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan ücret talep edilemeyecek. Buna göre gündelik yatak ücretine yemek, temizlik ve hemşirelik hizmetleri dahil olacak. İlaç ve tıbbi malzeme bedelleri piyasa rayiç bedellerinin üzerinde olamayacak.

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- YÜZ KIZARTICI SUÇLAR: Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler hastane açamayacak.

- VATANDAŞA ŞİKÂYET HATTI: Vatandaşların özel hastanelerden aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini bildirebilmesi için “Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi” ile entegre karekodlu etiketlerin özel sağlık tesislerine konulması zorunlu hale getirildi.

- AMBULANS ZORUNLULUĞU: Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulundurmak zorunda olacak.

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RANDEVU BEKLEME ORANI % 40 AZALDI

Aile hekimliği sisteminde de yenilikler yapıldığını söyleyen Bakan Memişoğlu, “Aile hekimlerimize diyoruz ki ‘Kendine bağlı nüfusun sağlığından siz sorumlusunuz. 65 yaş üzeri kronik hastaların takibini yaparsan, örneğin kanser taraması yaparsan sana teşvik vereceğiz’. Aile hekimlerimiz, sorumlu oldukları vatandaşlarımıza gerekli hallerde hastanelerimizden randevu da alabilecek. 97 branşımız var, 65’ine ertesi gün randevu verebiliyoruz. Mesai dışı kaydırma da yaptık. Randevu bekleme oranı yüzde 40 azaldı.”