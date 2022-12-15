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Yemek kartlarıyla ilgili flaş gelişme!

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

15.12.2022 - 07:49 |
Yemek kartlarıyla ilgili flaş gelişme!

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir” dedi.

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