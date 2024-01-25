Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 16.04'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede artçıların meydana gelebileceğini vurguladı. Pampal ayrıca Yedisu fayına dikkat çekerek, "Henüz bu fay kırılmadı. 7-7.5 büyüklüğünde bir deprem üretme riski var." dedi. Peki, Yedisu fayı nerede, kaç km, kırıldı mı? Yedisu fayı ne zaman kırılacak, hangi illerden geçiyor?

YEDİSU FAYI NEREDE, HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Yedisu Fayı Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) doğu kesiminde, Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasında yer alır. Yedisu sismik boşluğu K70B konumlu ve yaklaşık 75 km uzunluktadır. Erzincan havzasının doğusundaki Üzümlü ilçesi güneyi ile Yedisu ilçesi (Bingöl) arasında oldukça engebeli bir morfolojiyi kesen Yedisu Fayı, çizgiselşevler, ötelenmiş dereler vb morfolojik unsurlar ile kendisini belli eder.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından deprem beklenilen yerlerden biri olan Yedisu fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasındadır.

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YEDİSU FAYI KAÇ KM?

Yedisu sismik boşluğu K70B konumlu ve yaklaşık 75 km uzunluktadır.

YEDISU FAY HATTI EN SON NE ZAMAN KIRILDI, YEDİSU DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taylan Sançar, daha önce yaptığı açıklamada "Erzincan Üzümlü ile Bingöl Yedisu arasında bulunan Yedisu Fayı ile ilgili olarak aşağıda yazdıklarım öncelikle bu fay hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Üzerinde en son deprem 1784 bir önceki deprem bundan 201 yıl önce yani 1583 yılında olmuş. Hem bu veriler hem de 1583 yılından önceki veriler birlikte değerlendirildiği zaman bu fayın yakın zamanda en az 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacak. Bu depremde Erzincan ve Tunceli'nin zarar görmesi çok muhtemel. Bu zararlardan kurtulmanın yolu var. O da tedbir." Dedi.