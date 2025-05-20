GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYDS-İngilizce başvuruları başladı! 26 Mayıs'a kadar sürecek
HaberlerGündem Haberleri YDS-İngilizce başvuruları başladı! 26 Mayıs'a kadar sürecek

YDS-İngilizce başvuruları başladı! 26 Mayıs'a kadar sürecek

20.05.2025 - 11:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

YDS-İngilizce başvuruları başladı! 26 Mayıs'a kadar sürecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS-İngilizce) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Temmuz'da uygulanacak sınavın başvuruları, bugünden itibaren 26 Mayıs'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-YDS-İngilizce Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

    Güncel Haberler

    İspanya'da yeni dalga şok etkisi yarattı! Tüm mobil şebekeler çöktü
    #Dünya

    İspanya'da yeni dalga şok etkisi yarattı! Tüm mobil şebekeler çöktü

    Bodrum Yalıkavak’ta lüksün ortasında halk plajı
    #Gündem

    Bodrum Yalıkavak’ta lüksün ortasında halk plajı

    İkinci el araba piyasası hareketlendi! '400 bin TL'ye güzel araçlar var'
    #Ekonomi

    İkinci el araba piyasası hareketlendi! '400 bin TL'ye güzel araçlar var'