Yayaya çarpmamak için hayatından oluyordu!

14.03.2026 - 08:47
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir motosikletli yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca hayatından oluyordu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Osmangazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Altın fiyatlarında sert düşüş! 14 Mart 2026 anlık gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?
#Ekonomi

Altın fiyatlarında sert düşüş! 14 Mart 2026 anlık gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?

ABD-İran savaşı sonrası Türkiye'de görüldü! Hakkari’de izin verilmiyor, alarma geçildi
#Gündem

ABD-İran savaşı sonrası Türkiye'de görüldü! Hakkari’de izin verilmiyor, alarma geçildi