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Yaya geçidinde yavaşlayan otomobile yolcu otobüsü çarptı

25.06.2026 - 22:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRKLARELİ (İHA)

Yaya geçidinde yavaşlayan otomobile yolcu otobüsü çarptı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinde yavaşlayan otomobile, yolcu otobüsü çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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Kaza, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Murat Hüdavendigar Caddesi Terminal mevkiinde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinde vatandaşın karşıya geçmesi için yavaşlayan otomobile, aynı istikamette seyreden Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü arkadan çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme yaptı.

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Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı normale dönerken, kazada herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

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Yaya geçidinde yavaşlayan otomobile yolcu otobüsü çarptı
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Yaya geçidinde yavaşlayan otomobile yolcu otobüsü çarptı

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