Yasak ve izinlerle ilgili son dakika kararı! Resmen harekete geçildi, Valilikler tek tek açıkladı

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışının gece saatlerinden itibaren kentte buzlanma ve don olayı tehlikesi oluşturacağı belirtildi.

Bu nedenle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 28 Ocak'ta idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kent genelinde yaygın eğitim kursları ile eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü diğer kursların eğitimlerine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurs merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kurs merkezleri ile bünyesinde kulüp çalışması yapacak anaokullarındaki eğitim faaliyetlerine de aynı günde 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."

Van ve Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak.

Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, iki kentte olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle iki ilde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel, 28 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacak.