Yasak kararı! Dereler taşma noktasına geldi

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Lapa lapa kar yağışının ardından kar fırtınası vuracak! İstanbul dahil 72 il için alarm verildi, sıcaklık eksi 14'ü gördü, günlerce sürecek

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