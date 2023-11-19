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Yasak kararı! Dereler taşma noktasına geldi

Zonguldak’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taşma noktasına gelince vatandaşların dere kenarlarına araç park etmeleri yasaklandı.

19.11.2023 - 16:44 | | İHA
Yasak kararı! Dereler taşma noktasına geldi

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış kent merkezini etkisi altına aldı. Sağanak sonrası Acılık, İstasyon ve kent merkezindeki dereler taşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Öte yandan polis ekipleri derelerin taşma tehlikesi nedeniyle araç park edilmesine izin vermedi.

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