Yasa dışı bahise geçit yok! Bakan Yerlikaya: 65 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Konya, Adana, Mersin, Ağrı, Kastamonu, Malatya, Antalya, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman’da yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik “Sibergöz-41” operasyonları düzenlendi. 13 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 65 şüpheli yakalanırken Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda sanal devriyelerin devam ettiğini belirterek, “Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatan olduğu gibi Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında” ifadelerine yer verdi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Organize suç örgütü kurarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik Konya merkezli Adana, Mersin, Ağrı ve Kastamonu’da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformu üzerinden irtibat kurdukları vatandaşları kendi oluşturdukları internet sitelerine yönlendirdikleri, internet siteleri üzerinden paylaşım ve beğeni gibi görevler vererek, bu görevler karşılığında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları ve bu kazançları da kripto borsalarında aklamaya çalıştıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

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Mersin merkezli Malatya ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda Organize suç örgütü kurarak çevrim içi yasa dışı bahis suçunu işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda ise yurt dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 31 şüpheli yakalandı.

Malatya ve Diyarbakır merkezli Adana, Mersin, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman’da düzenlenen operasyonlarda sosyal medya platformu üzerinden “sahte klima ve tarım aleti satışı” ilanı vererek vatandaşları dolandıran ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 20 şüpheli yakalandı.

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Ayrıca operasyonlarda suçtan elde edildiği tespit edilen 5 adet lüks araç ile çok miktarda ziynet eşyası ile ele geçirilen 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, 4 bin 460 adet banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.