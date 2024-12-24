Yasa dışı bahis soruşturmasında Serdar Ortaç hakim karşısında! Aylık gelirini açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın, 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Serdar Ortaç avukatıyla adliyeye gelirken, Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu.

İstanbul'da yasa dışı bahsin önlenmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç hakkında “yasa dışı bahis ya da şans oyunlarını özendirmek” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Açılan dava bugün İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MAHKEME MEHMET ALİ ERBİL'İ TANIK OLARAK DİNLEMEDİ

Duruşmaya Serdar Ortaç avukatıyla birlikte katıldı. Aynı suçtan hakkında dava açılan ve 30 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Mehmet Ali Erbil'de, Ortaç’ın tanığı olarak duruşmaya geldi. Ancak mahkeme Erbil’i tanık olarak dinlemedi. Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Mehmet Ali Erbil gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Serdar daha şanslı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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“RÖPORTAJ SANIYORDUM”

Duruşmada ilk kez savunma yapan Serdar Ortaç, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi. Malta’ya bir açılış için gittiğini anlatan Ortaç, “Orada iki kişi beni aldı. Röportaj yapmaya başladık. Yarısında ayrılmak istedim. O sırada cep telefonundan yayın açtı. Giydikleri tişörtlerin üzerinde kumar sitesi reklamı vardı. Bana, 'Malta'da kumar serbest, sen de bu tişörtü giyebilirsin' dediler. Ama ben 'asla giymem' dedim. Benim iznim olmadan o videoyu kendi sitelerinde yayınladılar. Ben herhangi bir şekilde yasa dışı bahse özendirmedim. Canlı yayın yapıldığından haberim yoktu. Röportaj olarak biliyordum” dedi.

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İLK DURUŞMADA MÜTALAA

Serdar Ortaç’ın savunmasının ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında Ortaç’ın, “yasa dışı bahis ya da şans oyunlarını özendirmek” suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından söz verilen Serdar Ortaç’ın avukatı savunma için süre istedi. Avukata ve Ortaç’a savunmalarını hazırlamak için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi. Mahkeme ara kararında Ortaç hakkındaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına karar verdi.