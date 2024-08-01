YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral ile 77 albay terfi etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı.

İletişim Başkanlığı, YAŞ kararlarını açıkladı:

30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere,23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı.

2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'nun görev süresi uzatıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Halen 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacak.

30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel Orgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Koramiral Kadir Yıldız Oramiralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneraller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümamiraller Mustafa Kaya ve Yalçın Payal Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu Korgeneralliğe terfi ettirildi.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneraller İlker Görgülü, Erman Kiraz, Mustafa Köksal, Ferat vural, Ahmet Gülmüş, Rıfat Dönel İlhan İstanbullu, Yusuf Diker ve Zeynel Abidin Erginbaş Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğamiraller Serhat Sözbir, Mehmet Emre Sezenler, Mevlüt Savaş Bilican ve Recep Erdinç Yetkin Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneraller Mete Kuş ve Sadık Uygur Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz."

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