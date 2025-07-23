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Yarışmaya Tokatlı kadınların mücadelesi damga vurdu!

23.07.2025 - 12:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Tokat'ın Zile ilçesindeki bir köyün şenliklerinde ip çekme yarışmasına katılan kadınlar, güç ve azimleriyle alkış topladı.

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İlçeye bağlı Karacaören köyünde yaşayan kadınlar, köyde düzenlenen ip çekme yarışmasında gösterdikleri azim ve güçle büyük takdir topladı.

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'Pes etmek yok' sloganıyla yarışmaya katılan Karacaörenli kadınlar, sergiledikleri etkileyici performansla rakiplerini geride bıraktı.

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Kadınların erkek rakiplerine karşı verdiği mücadele, seyircilerden büyük alkış aldı. Güç ve dayanışma örneği sergileyen Karacaörenli kadınlar, azimleriyle görenlerin takdirini topladı.

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