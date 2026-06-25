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Fındık üreticilerine sezon öncesi kritik uyarı! Tarım Müdürlüğü ekipleri sahaya indi

25.06.2026 - 15:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, fındıkta hasat sezonuna sayılı haftalar kala teknik kurmayları ve şube müdürleriyle birlikte fındık bahçelerinde adeta çıkarma yaptı. Saha lojistiği kapsamında köyleri ve üretim alanlarını tek tek gezen İl Müdürü Uzun; fındıktaki çotanak gelişimini, dane iriliğini, verim durumunu ve olası hastalık risklerini yerinde inceledi. Üreticilerin emeklerinin karşılığını tam olarak alabilmesi için teknik ekiplerin 7/24 sahada alarm durumunda olduğunu belirten Uzun, saha kontrollerinin sezon boyunca aralıksız süreceğini ilan etti.

1Fındık üreticilerine sezon öncesi kritik uyarı! Tarım Müdürlüğü ekipleri sahaya indi

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, yeni sezon öncesinde şube müdürleriyle birlikte fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

2Fındık üreticilerine sezon öncesi kritik uyarı! Tarım Müdürlüğü ekipleri sahaya indi

Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde ürün gelişimi, verim durumu ve bahçelerin genel durumu yerinde değerlendirildi.

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3Fındık üreticilerine sezon öncesi kritik uyarı! Tarım Müdürlüğü ekipleri sahaya indi

Üreticilerle bir araya gelen ekipler, sezon öncesi yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, karşılaşılan sorun ve talepleri de dinledi.

4Fındık üreticilerine sezon öncesi kritik uyarı! Tarım Müdürlüğü ekipleri sahaya indi

 İncelemeler kapsamında fındıkta gelişim süreci yakından takip edilerek üreticilere teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

5Fındık üreticilerine sezon öncesi kritik uyarı! Tarım Müdürlüğü ekipleri sahaya indi

Üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi ve sağlıklı, verimli bir sezon geçirebilmesi amacıyla teknik ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması için sezon boyunca saha kontrolleri ve teknik destek faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.