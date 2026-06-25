Fındık üreticilerine sezon öncesi kritik uyarı! Tarım Müdürlüğü ekipleri sahaya indi
25.06.2026 - 15:14Güncellenme Tarihi:
Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, fındıkta hasat sezonuna sayılı haftalar kala teknik kurmayları ve şube müdürleriyle birlikte fındık bahçelerinde adeta çıkarma yaptı. Saha lojistiği kapsamında köyleri ve üretim alanlarını tek tek gezen İl Müdürü Uzun; fındıktaki çotanak gelişimini, dane iriliğini, verim durumunu ve olası hastalık risklerini yerinde inceledi. Üreticilerin emeklerinin karşılığını tam olarak alabilmesi için teknik ekiplerin 7/24 sahada alarm durumunda olduğunu belirten Uzun, saha kontrollerinin sezon boyunca aralıksız süreceğini ilan etti.
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Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde ürün gelişimi, verim durumu ve bahçelerin genel durumu yerinde değerlendirildi.
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Üreticilerle bir araya gelen ekipler, sezon öncesi yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, karşılaşılan sorun ve talepleri de dinledi.
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İncelemeler kapsamında fındıkta gelişim süreci yakından takip edilerek üreticilere teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.
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Üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi ve sağlıklı, verimli bir sezon geçirebilmesi amacıyla teknik ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
Üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi ve sağlıklı, verimli bir sezon geçirebilmesi amacıyla teknik ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
Tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması için sezon boyunca saha kontrolleri ve teknik destek faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.