Fındık üreticilerine sezon öncesi kritik uyarı! Tarım Müdürlüğü ekipleri sahaya indi

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Üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi ve sağlıklı, verimli bir sezon geçirebilmesi amacıyla teknik ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.



Tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması için sezon boyunca saha kontrolleri ve teknik destek faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.