Tokat'tan kötü haber! 10 gün içinde tamamen yok oldu, ne eski görüntüsünden ne de adından eser kaldı

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Yaz aylarındaki sıcaklıklarla birlikte kesintiler arttı. Önceden buradan geçerken bile şelalenin kaya seslerini duyabiliyorduk. 10 gün önce şelalemiz akıyordu, şu an ise tamamen kurudu. Üstelik köylüler tarafından sulama için de kullanılıyor. Kuraklık ve kullanım nedeniyle su seviyesi iyice azaldı" dedi.