GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yargıtay Başkanlığı'ndan nakdi yardım seferberliği!
ABONE OL

Yargıtay Başkanlığı'ndan nakdi yardım seferberliği!

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından Yargıtay Başkanlığınca başlatılan nakdi yardım kampanyası kapsamında toplanan 1 milyon 400 bin Türk Lirası bağış AFAD’a aktarıldı.

17.02.2023 - 15:44 | | İHA
Yargıtay Başkanlığı'ndan nakdi yardım seferberliği!

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve birçok ilimizi etkileyen depremlerin açtığı yaraları sarmak amacıyla Yargıtay Başkanlığınca başlatılan nakdi yardım kampanyası kapsamında, Vakıfbank Yargıtay Şubesi nezdinde açılan "Deprem Yardım Hesabı"nda toplanan toplam 1 milyon 400 bin Türk Lirası bağış, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) aktarıldı.

Yargıtay Başkanlığından nakdi yardım seferberliği

GÜNCEL HABERLER

Deprem haritasında ortaya çıktı! Hasarlı binalarda korkunç hatalar

Deprem haritasında ortaya çıktı! Hasarlı binalarda korkunç hatalar

Yargıtay, depremzedeler için 1,4 milyon TL bağış topladı

Yargıtay, depremzedeler için 1,4 milyon TL bağış topladı

Niğde'de riskli 4 apartman mühürlendi

Niğde'de riskli 4 apartman mühürlendi