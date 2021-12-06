YaralÄ± taÅŸÄ±yan ambulans devrildi! 3'ü saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± 4 kiÅŸi yaralandÄ±
Osmaniyeâ€™de, hafif ticari araÃ§ ile Ã§arpÄ±ÅŸan,Â iÃ§inde yaralÄ±nÄ±n olduÄŸuÂ ambulans devrildi. KazadaÂ 3'Ã¼ saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 4 kiÅŸi, yaralandÄ±.Â
06.12.2021 - 17:36 | | Ä°brahim EMÃœL/ OSMANÄ°YE, (DHA)
Kaza, Ã¶ÄŸle saatlerinde,Â Musa Åžahin BulvarÄ± Vilayet kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. Kaza yerinden aldÄ±ÄŸÄ± yaralÄ±yÄ±Â Osmaniye Devlet Hastanesi'ne taÅŸÄ±yan H.Y. yÃ¶netimindekiÂ 80 HD 996 plakalÄ± ambulans, Yusuf K.â€™nin kullandÄ±ÄŸÄ± 01 VY 212 plakalÄ± hafif ticari araÃ§la Ã§arpÄ±ÅŸÄ±p devrildi.Â
Kaza ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleriÂ sevk edildi. Kazada, ambulanstaki kiÅŸi ile 3 saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± yaralandÄ±. YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinceÂ ambulanslarla hastaneyeÂ kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
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