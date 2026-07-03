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Yapay zeka ile milyonluk vurgun yaptılar! Uluslararası suç ağı çökertildi

03.07.2026 - 14:40Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Yapay zeka ile milyonluk vurgun yaptılar! Uluslararası suç ağı çökertildi

İstanbul'da kurulan yapay zeka destekli bir çağrı merkezi üzerinden, Avrupa'da yaşayan yabancı uyruklu kişileri polis, hakim, savcı ve bankacı olarak tanıtarak dolandıran çete çökertildi. Belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

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Çek Cumhuriyeti yetkili makamlarının İnterpol Daire Başkanlığı aracılığıyla yaptığı bildirim üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası çağrı merkezi dolandırıcılığına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, İstanbul'da kurulan çağrı merkezlerinde yapay zeka destekli yazılımlar kullanan şüphelilerin Avrupa'da yaşayan yabancı uyruklu kişileri arayarak kendilerini polis, hakim, savcı ve banka görevlisi olarak tanıttıkları, bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin mağdurlardan elde edilen suç gelirlerini farklı yöntemlerle akladıkları da tespit edildi. Soruşturma kapsamında suç örgütünün faaliyetlerini Maslak'ta bulunan bir iş merkezindeki çağrı merkezi üzerinden yürüttüğü, iş yerinde yaklaşık 80 yabancı uyruklu şüphelinin bulunduğu ve bu kişilerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet gösterdiği belirlendi. İş yerinin aracı firmalar üzerinden kiralandığı, faaliyetlerin gizliliğini sağlamak amacıyla herhangi bir kurumsal görünürlük oluşturulmadığı tespit edildi.

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51 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uluslararası suç örgütünün çağrı merkezi, yöneticileri ve uluslararası yapılanmasını teknik ve fiziki takiple tespit eden ekipler, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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