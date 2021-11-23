Yanan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti! Kafilenin İstanbul gezisinden görüntüleri ortaya çıktı

Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs Struma Otoyolu'nda yerel saatle gece 02.00'de aniden infilak ederek alev aldı. Alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti.

Otobüste bulunan yolcuların Esenler'de bir otelde 2 gün konakladıkları öğrenildi. Kafiledekiler, yola çıkmadan önce İstanbul'u bir süre gezdi.

Kafiledekilerin İstanbul gezilerine ilişkin görüntüler firmanın sosyal medya hesabından yayınlandı. Görüntülerde kiralanan tekne ile pazar günü boğaz turuna çıkan gruptakilerin, çalan müzik eşliğinde eğlendikleri görülüyor.

OTOBÜSÜN DE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada İstanbul'dan yola çıkıp Bulgaristan'da alev alev yanan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı. Otobüse yolcuların binmesi ve aracın hareket etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüste bulunan yolcuların Esenler'de bir otelde 2 gün konakladıkları öğrenildi. Bir süre İstanbul'u gezen yolcular otelde konakladıktan sonra dün sabah 10.00 sıralarından otelden çıkış yaptılar. Yolcuların otobüse binmesi ve aracın hareket etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

FACİADA ANNE VE KIZI DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Makedonya'da yaşayan Şefiya Osmanovska kızı Ayla Fera ile İstanbul'u gezmek için seyahat firmasından 4 günlük bir tur satın aldı. Osmanovska, kız kardeşi Rabiya Sali ve kızı ile çarşamba günü Üsküp'ten otobüse binerek perşembe günü İstanbul'a geldi. Anne- kız, 4 gün boyunca tarihi mekanları gezerek İstanbul'u yakından görme fırsatı yakaladılar.

Pazartesi günü Makedonya'ya dönmek için otobüse bindiler. Otobüs, Bulgaristan'da Sofya yakınlarında alev aldı. Feci kazada Şefiya Osmanovska, kızkardeşi Rabiya Sali ve kızı Ayla Fera'nın da aralarında olduğu 46 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralı olarak kurtulan yolcuların yakınlarıyla kurdukları iletişim sırasında otobüste patlama sesi duyduktan sonra yangın çıktığı ve alevlerin kısa sürede tüm otobüsü kapladığı şeklinde bilgi verdikleri öğrenildi.