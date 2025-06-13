Erzincan'da harekete geçildi! Gölpınar Köyü'nün çehresi değişti

2024 yılında başlayan ıslah çalışmalarında Gölpınar Köyü merasına hayvan içme sulukları, su ishale hattı, mera alanlarında bulunan gerekli görünen yerlerdeki drenajların açılması ve mevcut drenajların temizliği yapıldı.

Gölpınar Köyünde bulunan orta verimli meranın durumunun düzeltilmesi, düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması; meraya olan aşırı baskının kaldırılması için kaba yem üretimini artırmak üzere tarla tarımı içerisinde yem bitkileri alanını ve birim alandaki verimi yükselterek hayvanların otlatma sezonu içerisindeki kaba yem açığını gidermek, meraya çıkarılan hayvanların içme suyunu temin etmek amacıyla sondaj tesis edilmesi, meradaki yüksek taban suyunu drenaj kanalları tesis etmek suretiyle kurutma kanallarına aktarmak, mera alanlarında yoğun olarak bulunan juncus bitkisiyle mücadele edilerek meradaki bitki kalitesini artırmak amacıyla ıslah çalışması gerçekleştirildi.

Meradaki toprağa zararlı ve bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyen taban suyu seviyesini bitki kök bölgesinin altında kontrolde tutulması amacı ile Erzincan İli Merkez İlçesinde bulunan Gölpınar Köyü meralarının ıslah projesinde sona yaklaşıldı.

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Merada, yaylak ve kışlakların bakım ve ıslahlarının yapılarak verimliliklerinin artırılması, korunması ve yem bitkileri ekilişlerinin artırılarak kaliteli kaba yem üretiminin artırılması amaçlanıyor. Uygulanan mera ıslah projeleri ile mevcut meraların otlatma kapasiteleri artırılıyor.



