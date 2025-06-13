Yalova'da atıyla iş kurdu, 150 gence spor imkanı sağladı! Sadece 'Kapuçino' ile bu işi başardı

"Hayalimi gerçekleştirdiğime inanıyorum. Bu kulübü kurmak, anlatmak, öğretmek çok kolay olmadı. Önce tesisi kurarak ilk hayalimi gerçekleştirdim. Daha sonra başarıları elde ettik. Tabii ki daha çok gelişmek istiyoruz. Çocukları atlarla tanıştırmakla bitecek bir iş değil. Bu heyecanla devam edecek. Dünyama herkesi davet ediyorum. Atların insana, çocuğa, kadına, erkeğe iyi geldiğine inanıyoruz. Bu, bilimsel olarak da biliniyor. Denge, koordinasyon, strateji, matematik geliştirme, temas hissi bambaşka.