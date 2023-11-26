Yalova'da deniz ile kara birleşti; İDO seferleri iptal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarının ardından, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve fırtına etkisini artırdı. Fırtına nedeniyle sahil bandından taşan deniz, kara ile birleşti. Çınarcık Belediyesi itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlatırken, vatandaşlara da araçlarını bulunduğu yerden kaldırmaları için anons yapıldı.

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle Yalova-Pendik, Yenikapı-Yalova, Pendik-Yalova, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, Bursa-Yenikapı-Kadıköy, seferlerini iptal etti.