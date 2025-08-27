GAZETE VATAN ANA SAYFA
Yalova - Eskihisar seferini yapan feribottan denize atlayan kadının atlama anına ait görüntüsü ortaya çıktı

27.08.2025 - 17:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Zehra BAYKAL/YALOVA, (DHA)- YALOVA-

Yalova - Eskihisar seferini yapan feribottan atladıktan sonra başka bir yolcu tarafından kurtarılan S.K. (35) isimli kadının, denize atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Yalova'dan 23 Ağustos saat 19.00 sıralarında Eskihisar’a gitmek için hareket eden feribottaki S.K. isimli kadın yolcu intihar girişiminde bulundu. S.K., diğer yolcuların gözü önünde denize atladı. Durumu fark eden bir yolcu, hemen S.K.’nin arkasından suya atladı. Feribot hızını keserek, durdu. Suya atlayan yolcu, denize atılan can simidiyle kadını boğulmaktan son anda kurtardı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. S.K. ile diğer yolcu ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Karaya çıkarılan kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılma anları cep telefonuyla kayda alınan kadının, feribottan atladığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde, kadının feribotun korkuluğunu aşıp beklediği, saniyeler sonra da ellerini bırakarak suya atladığı görüldü. Feribottaki yolcuların panikle koştuğu anlar da görüntüye yansıdı.

