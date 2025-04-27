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Yaktığı ateşe tiner döktü! Alevler içerisinde kalarak ağır yaralandı

27.04.2025 - 16:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yaktığı ateşe tiner döktü! Alevler içerisinde kalarak ağır yaralandı

Samsun'da yaktığı ateşe tiner döken genç, tinerin parlaması sonucu alevler içinde kalarak ağır yaralandı.

Olay, Alaçam ilçesi Çeşme Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan K. (27) evde yaktığı ateşe tiner dökünce tinerin aniden parlaması ile alevler içinde kaldı.

Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yüzünden, ellerinden ve vücudunun farklı yerlerinden yanarak yaralanan Özcan K., Samsun'daki hastanenin yanık bölümünün yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Özcan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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