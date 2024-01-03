Yakıcı Madde İşareti Nedir, Ne İşe Yarar? Yakıcı Maddeler Nelerdir?

Bu durumun daha etkili biçimde anlaşılabilmesi için ise ‘oksitleyici’ kelimesi kullanılmaktadır. Diğer maddelerin yanmasını sağlayan ve çabuklaştıran madde olarak öne çıkan yakıcı maddeler, bu sembol üzerinden ele alınmaktadır.

Yakıcı Madde İşareti Nedir?

Yakıcı madde işareti sarı ve kırmızı renk içerisinde dalgalanan alev işaretinin olduğunu söylemek mümkündür. Yukarı doğru alevin çıkmasını andıran bir ateş sembolü yer alır. Bu şekil üzerinden sarı ve kırmızı renkleri yarı yarıya değerlendirilmektedir.

Bazı durumlarda ise siyah renk eklenmek suretiyle yine kullanılabilir. Örneğin yarısı sarı yarısı kırmızı renkler kullanırken, ateş sembolü siyah olarak ön plana çıkar. Bu şekilde birçok farklı alanda kullanılarak tehlikeli, yanıcı, yakıcı ve patlayıcı durumların anlaşılmasına olanak verilir.

Yakıcı Madde İşareti Ne İşe Yarar?

Yakıcı madde işareti sarı ve kırmızı ile beraber bazı durumlarda siyah renklerin kullanılması üzerinden değerlendirilen bir semboldür. İçerisinde yukarı doğru alevler bulunan dalgalanmış şekilde ateş şekli yer alır. Bu şekil birçok farklı fabrikada ve benzeri iş yerlerinde, yakıcı ve patlayıcı maddeleri anlatmak için öne çıkar.

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Aynı zamanda yanıcı ve yakıcı maddeleri taşıyan araçların üzerinde yer almaktadır. Bunlar genelde yakıt, patlayıcı ürünler ve gazlar gibi pek çok unsur üzerinden ele alınmaktadır.

Yakıcı Maddeler Nelerdir?

Birçok değişik amaç altında kullanılan ve oldukça tehlikeli olarak öne çıkan değişik yakıcı maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler kimyasal bir süreç doğrultusunda öne çıkmış maddelerdir.

- Hidrojen peroksit

- Partnorik asit

- Sodyum potasyum metalinin nitratları

- Permanganatlar

- Kloratlar

- Kalsiyum karbonat

- Kromik asit

- Amonyum nitrat oksitleyici

Bu şekilde yukarıda öne çıkan farklı maddeler yakıcı madde olarak ifade edilmektedir. Özellikle çok ciddi ve tehlikeli boyutlara ulaşabilecek maddeler olduklarını söylemek mümkün. Tabii bunun dışında yararlı pek çok amaç doğrultusunda kullanılırlar.