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Erzurum'da feci tır kazası: 130 küçükbaş hayvan telef oldu!

17.10.2026 - 14:58Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Erzurum'da feci tır kazası: 130 küçükbaş hayvan telef oldu!

Erzurum'un Tekman ilçesinde, kış dönemini geçirmek üzere Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine sevk edilen küçükbaş hayvanları taşıyan tırın virajda devrilmesi sonucu dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Tekman - Hınıs kara yolunda kontrolden çıkarak yan yatan tırda bulunan 300 küçükbaş hayvandan 130'u telef oldu.

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Erzurum’un Tekman ilçesinde, kış dönemi yetiştiriciliği için Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine sevk edilen küçükbaş hayvanları taşıyan tırın devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada tırda bulunan 300 küçükbaş hayvandan 130'u telef oldu.

Kaza, Tekman - Hınıs kara yolunun 4. kilometresinde yer alan Gündamı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tekman Toptepe Mahallesi'nden yüklediği 300 küçükbaş hayvanla kışlak transferi için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine doğru yola çıkan tır, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

 

"VİRAJDA SOLLAMA YAPAN PİKAP KAZAYA SEBEP OLDU"

Kazanın ardından feci manzarayla karşılaşan hayvan sahibi, olay anını anlattı. Virajda hatalı sollama yapıldığını iddia eden hayvan sahibi, "Arkamızdan bir pikap geliyordu. Tam virajda bizi sollama yapmaya çalışırken tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yan yattı ve sonuç olarak 130 hayvanımız telef oldu" ifadelerini kullandı.

Bölge sakinleri ve sürücüler, kazanın meydana geldiği Gündamı mevkisindeki virajın oldukça tehlikeli olduğunu belirtti. Daha önce de aynı yerde benzer kazaların yaşandığına dikkat çekilirken, virajın mühendislik yapısında enine eğim payının bulunmamasının bu kazalara doğrudan davetiye çıkardığı öne sürüldü.

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İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Telef olan hayvanların yoldan kaldırılması ve bölgedeki trafik akışının normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

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