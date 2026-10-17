Karadeniz'in yüzer enerji kalesi Osman Gazi Karadeniz'e uğurlandı! Bakan Bayraktar: Yerli gazımız, iki katına çıkarak 8 milyon hanemize girecek

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Törende bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Osman Gazi ile birlikte Sakarya Gaz Sahası’nda 2027 yılı itibarıyla günlük toplam üretim kapasitesinin 20 milyon metreküpe erişeceğini belirterek “Hâlihazırda 4 milyon evde kullanılan yerli gazımız, iki katına çıkarak 8 milyon hanemize girecek.” diye konuştu.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, Zonguldak Filyos Limanında düzenlenen törenle Karadeniz’de görev yapacağı Sakarya Gaz Sahası’na uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Video Mesaj Gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesaj gönderdiği törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanı sıra TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile işçiler ve Zonguldaklı vatandaşlar da katıldı.

Al Bayrağın Renkleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği video mesajında, “Al bayrağımızın renkleriyle süslenen Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ülkemize, milletimize hayırlı hizmetlerinin olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.” dedi.

Yüzen Sanayi Tesisi

2024 yılının temmuz ayında ilk yüzer üretim platformunu açıkladıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen yıl mayıs ayında da ismini Osman Gazi olarak belirlediğimiz platformu Dolmabahçe Sarayı'ndan Filyos'a uğurlamıştık. Bugün ise enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz.” diye konuştu.

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Mavi Vatan’ın İlk Fabrikası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gazi’nin Türkiye Yüzyılı vizyonunun denizlerdeki karşılığı olan Mavi Vatan'ın ilk fabrikası olduğuna işaret ederek “298,5 metre uzunluğu, 56 metre genişliği, 29,5 metre derinliği ve 140 personeliyle yüzen bir enerji kalesidir. Üzerinde bulunan 21 farklı ünite ile Sakarya Gaz Sahamızdaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borularla şu anda sizlerin bulunduğu Filyos'a gönderecektir. Böylece Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027 yılı başından itibaren her üç haneden biri yerli doğal gazımızı kullanacak.” dedi.

Enerjide Tam Bağımsızlık Hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar de törende yaptığı konuşmada doğal gaz üretimimizde yeni bir dönemin kapılarını açtıklarını ve Türkiye Yüzyılı’nda enerjide tam bağımsızlık hedefine bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, “Türkiye artık yalnızca doğal gaz arayan ve keşfeden değil, denizin üzerinde doğal gazı işleyerek karaya ulaştırabilen bir ülke konumuna geliyor.” diye konuştu.

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İlk Ateş Bu Yıl Yanacak

Osman Gazi’nin büyük bir mühendislik başarısının yanı sıra Türkiye’nin petrol ve gaz aramacılığında denizlerdeki operasyonel kabiliyetinin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “Çalışmalarımız devam ediyor, hedefimiz bu yıl bitmeden, inşallah aralık ayında Osman Gazi’nin alev kulesinde Sakarya Gaz Sahasının ateşini yakmayı hedefliyoruz.” dedi.

7,23 Milyar Metreküp Üretim

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’ndan 1’inci fazda bugüne kadar 7,23 milyar metreküp doğal gaz ürettiklerini ve 12 kuyuda günlük bazda toplam 9 buçuk milyon metreküpe ulaşarak birinci fazı tamamladıklarını söyledi.

8 Milyon Haneye Yerli Gaz

Osman Gazi’nin 2. fazda bu üretimi ilave 10 kuyu ile tam iki katına çıkaracağını açıklayan Bayraktar, “2027 yılı ile birlikte günlük toplam üretim kapasitemiz 20 milyon metreküpe erişecek. Böylece hâlihazırda 4 milyon evde kullanılan yerli gazımız, iki katına çıkarak 8 milyon hanemize girecek.” bilgisini verdi.

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Her 4 Evden 3’ünde

Bakan Bayraktar, yapımı devam eden yeni platform ile 2028 yılı içerisinde Karadeniz’deki üretimi 32 kuyu ile günlük toplam 45 milyon metreküpe çıkacaklarını belirterek “2028 yılında ülkemizde doğal gazı olan evlerin yüzde 75’i yani yaklaşık 17 milyon hane ocağında, mutfağında, banyosunda Karadeniz gazını kullanacak. Her 4 evden 3’ünde kendi gazımız yanacak.” diye konuştu.

Bin Yerleşim Yerine Doğal Gaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2002 yılında o dönem sadece 5 ilde bulunan doğal gazı 81 ile yayma ve tüm vatandaşların kullanımına sunma hedefi ortaya koyduğunu anımsatan Bakan Bayraktar, “Bugün hamdolsun, Türkiye’de 81 ilde ve 995 yerleşim yerinde doğal gaz var. Bu sayede doğalgaz sunulan tüm vatandaşlarımız, yaşam konforunu artıran, hayatımızı kolaylaştıran ve şehirlerimizin hava kalitesini yükselten bu yakıtı kullanıyorlar. İnşallah, bu yıl bitmeden doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayımızı bine çıkaracağız. Dünyanın çevresini 6 buçuk kez dolaşan 257 bin kilometrelik doğal gaz ağımız, 495 milyon metreküplük günlük doğal gaz giriş kapasitemiz, 6,3 milyar metreküp seviyesine çıkan yer altı doğal gaz depolama imkânımız ile doğal gazı ülkemizin her noktasına güvenli ve kesintisiz biçimde götürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Enerjide Tam Bağımsız Türkiye

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin bugün 6 derin deniz sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve destek gemileriyle birlikte dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahip ülkesi olduğunu ifade ederek “Karadeniz’in derinliklerinde doğal gaz, Gabar’ın karlı zirvelerinde petrol üreten, Mavi Vatan sınırlarını aşarak, Afrika kıyılarında Somali’de petrol arayan bir Türkiye var. Ancak bu noktaya kolay gelmedik. Çok zorlu sınamalardan geçtik. Üstü örtülü veya açık ambargolara, her türlü engelleme, karalama ve çifte standartlara rağmen ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ ülküsüne sımsıkı sarıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde gerçekleştirdiği en büyük devrimlerden biri olan özgüven devrimi ile bu engelleri birer birer aştık.” ifadelerini kullandı.

Hedef Günde 1 Milyon Varil Üretim

Türkiye Petrolleri’nin özellikle son 5 yılda yeni keşiflerle üretimini iki kat artırarak yaklaşık 300 bin varile çıkardığını paylaşan Bakan Bayraktar, “Hedefimiz, bu rakamı 2028 yılında 550 bin varile ama inşallah günlük bir milyon varile çıkarmak. Onun içindir ki Türkiye bugün Irak’ta, Azerbaycan’da, Somali’de, Pakistan’da, Macaristan’da, Bulgaristan’da, Umman’da ve Libya’da yoğun bir şekilde bu aramalarına devam ediyor. Kendi gemilerimiz, kendi mühendis ve teknisyenlerimiz ve ekipmanlarımızla ülkemizi bu alanda bölgesel bir lider ve küresel bir oyuncu yapmaya kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Siren Çalarak Limandan Ayrıldı

Zonguldak İl Müftüsü Bayram Danacı’nın duasının ardından Osman Gazi, siren çalarak Filyos Limanı’ndan ayrılırken protokol el sallayarak platformu uğurladı. Bu sırada Bakan Bayraktar, “Bize bütün Karadeniz operasyonlarında ev sahipliği yapan Zonguldak’ımıza teşekkür ediyorum. Devletimize, milletimize ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi inşallah Sakarya Gaz Sahasından bol bol gaz üreterek ülkemizin enerji bağımsızlığında bizlere katkı yapacak Osman Gazi’yi uğurluyoruz.” dedi.

3 Futbol Sahası Uzunluğunda

Devasa boyutlarıyla dikkat çeken yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu; toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip.

21 Tesisi Bulunuyor

Üstyapısında toplam 21 ayrı tesis bulunan platform, Karadeniz görevi öncesinde Filyos’ta modifikasyon işlemlerine tabi tutuldu. Bu kapsamda, Sakarya Gaz Sahası’nın özelliklerine uygun olarak 11 tesis yeniden inşa edilirken bunlardan 7’si Türkiye’de, 4’ü ise yurt dışında üretildi. 10 tesis ise Sakarya Gaz Sahası özelliklerine uygun şekilde modifiye edilip platforma entegre edildi.

642 Kilometre Elektrik Kablosu

Bakım ve hazırlık süreçlerinde günde yaklaşık 6 kilometre kablolamanın yapıldığı platformda toplam 642 kilometre elektrik kablosu bulunuyor. Yaklaşık 30 kilometre borulama işleminin yapıldığı Osman Gazi’nin Karadeniz görevi öncesinde gerçekleştirilen çalışmalarında yaklaşık 7 bin kişi görev aldı.

Karadan Yaklaşık 170 Kilometre açıkta

Üzerindeki tesislerle birlikte Osman Gazi, karadan yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta adeta bir fabrika gibi çalışarak işlenen doğal gazı, kullanıma hazır olarak ulusal şebekeye iletecek. Platform, sabitleneceği lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak.