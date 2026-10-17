İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi hizmete açıldı! Bakan Kacır: Türkiye'nin önceliği yatırımdır, üretimdir

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Bakan Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iş birliğinde hayata geçirilen İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

İHKİB bünyesinde faaliyet gösterecek merkez kapsamında İstanbul Moda Akademisi (İMA), İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) ve EKOTEKS tek çatı altında bir araya geldi.

Törende konuşan Bakan Kacır, İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi’nin Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen “Tasarımdan Üretime: Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün Dijital Dönüşümü Projesi”nin kazanımlarını ve sektörün ihtiyaç duyduğu hizmetleri aynı çatı altında buluşturan önemli bir altyapı olduğunu ifade etti.

Kacır, konuşmasında şunları kaydetti:

KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNİN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI: Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 23 yılda ülkemizin üretim kapasitesini büyüten, sanayimizin teknoloji geliştirme kabiliyetini ilerleten ve küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü artıran adımları hayata geçirdik. Planlı sanayi alanlarımız, teknoloji geliştirme bölgelerimiz, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz, nitelikli insan kaynağımız ve gelişen girişimcilik ekosistemimizle Türkiye'yi küresel üretim ve teknoloji yarışında öncü konuma taşıdık. Bugün Türkiye; geniş üretim kabiliyetleri, yenilikçi sanayi altyapısı, uluslararası pazarlardaki etkinliğiyle, küresel değer zincirlerinin vazgeçilmez bir halkasıdır. Ülkemiz, Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği bakımından en önde gelen ihracatçı ülkedir.

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KÖKLÜ BİRİKİM DÜNYA PAZARLARINDA SÖZ SAHİBİ: Kuşkusuz tekstil ve hazır giyim sektörümüz, ülkemizin sanayileşme yolculuğunda üstlendiği öncü rol ve ekonomimize sunduğu katkılarla müstesna bir yere sahip. Bu topraklar, asırlar boyunca dokumacılığın, zanaatkârlığın ve ticaretin merkezleri arasında yer aldı. Girişimcilerimizin cesareti, sanayicilerimizin gayreti ve çalışanlarımızın emeğiyle bu köklü mirası, dünya pazarlarında söz sahibi olan büyük bir üretim gücü haline getirdik.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM: Bugün küresel tekstil ve hazır giyim sektörü büyük bir değişimden geçiyor. Dijital teknolojiler, tasarımdan üretime, tedarik zincirlerinden tüketici deneyimlerine kadar sektörün tüm halkalarını yeniden şekillendiriyor. İklim değişikliğinin etkilerinin dünyanın dört bir yanında yıldan yıla daha fazla hissedildiği günümüzde, sürdürülebilir üretim ve kaynak verimliliği de sektörün geleceğine istikamet veriyor. Nitekim en büyük ihracat pazarımız Avrupa Birliği, yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Küresel ölçekte rekabetin kıyasıya yaşandığı tekstil ve hazır giyim sektöründe kalıcı başarı için; üretimde verimliliği artıran, kaynakları etkin kullanan, yenilikçi ürünler geliştiren ve küresel ölçekte marka değeri oluşturan bir sanayi yapısını hep birlikte inşa etmek zorundayız.

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SON 23 YILDA 1,7 TRİLYON LİRALIK YATIRIM: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; sektörümüzün bu dönüşümünü hızlandıracak, işletmelerimizin teknolojiye ve yenilikçi altyapılara erişimini kolaylaştıracak adımları sektör paydaşlarımızla birlikte hayata geçiriyoruz. Nitekim yatırım teşviklerimizle son 23 yılda tekstil ve hazır giyim sektörlerinde 1,7 trilyon liralık yatırımın ve 1 milyon istihdamın önünü açtık. Kalkınma ajanslarımız eliyle sektörümüzün üretim kapasitesini ve yenilikçilik kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik 634 projeye 3,8 milyar lira destek sağladık.

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KREATİF ENDÜSTRİLERE YÖNELİK ÇAĞRILAR: Yerel Kalkınma Hamlesi Programımızın 2025 çağrısında; kreatif endüstriler, tasarım ve moda merkezleri ile nitelikli kültür endüstrileri başlıklarında İstanbulumuzda hayata geçirilecek 13 projeyi destek kapsamına aldık. 2026 yılı çağrımızda ise İstanbul, Antalya, İzmir, Mardin ve Nevşehir'de yine kreatif endüstrilere yönelik yatırımlarda 27 proje başvurusu aldık. Bu 27 proje 18,5 milyar liralık yatırım ve 1.137 kişilik ilave istihdam potansiyeli taşıyor.

76 AR-GE VE 60 TASARIM MERKEZİ: Tasarım ve kreatif endüstrilerin gelişimine yönelik bu adımlarımız, tekstil ve hazır giyim sanayiinin Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik kapasitesini artıran desteklerimizi tamamlıyor. Bugün teknoparklarımızda faaliyet gösteren 69 firmamız, tekstil alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve yenilikçi çözümlerin ticarileştirilmesine katkı sunuyor. Sektörümüzde faaliyet gösteren 76 Ar-Ge ve 60 tasarım merkezimiz, bilgi birikimini yenilikçi ürünlere ve özgün tasarımlara dönüştürerek katma değerli üretim altyapımızı geleceğe taşıyor. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA programıyla da sektörümüzün dijital ve yeşil dönüşümünü hızlandıracak, yenilikçilik kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü artıracak toplam 28,5 milyon avro büyüklüğünde 4 projeyi destekledik.

İHKİB İNOVASYON VE TASARIM MERKEZİ: Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi de Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında “Tasarımdan Üretime: Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün Dijital Dönüşümü Projesi’nin” kazanımlarını ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu hizmetleri aynı çatı altında buluşturan çok kıymetli bir altyapı oldu. Teknolojik altyapısını geliştirdiğimiz, uluslararası standartlarda test ve doğrulama kapasitesini artırdığımız Ekoteks, işletmelerimizin ürün kalitesini ve güvenilirliğini ortaya koymalarına, uluslararası pazarlarda aranan teknik gerekliliklere uyum sağlamalarına katkı sunuyor. Desteklerimizle kurulan İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi de işletmelerimizin dijital teknolojileri benimsemelerine, üretim süreçlerini modernize etmelerine ve verimliliklerini artırmalarına rehberlik ediyor. Projemiz kapsamında eğitim müfredatını yenilikçi dijital moda tasarımı programlarıyla zenginleştirdiğimiz İstanbul Moda Akademisi, tasarımcılarımızın ve işletmelerimizin dijital yetkinliklerini geliştirerek sektörümüzün tasarımdan üretime dönüşümüne katkı sağlıyor. Merkez bünyesinde yer alan dördüncü yapı da İHKİB Akademi. İHKİB Akademi de mesleki eğitim ve sürekli gelişim programlarıyla sektörümüzün nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasında, çalışanlarımızın değişen teknolojilere ve üretim süreçlerine uyum sağlamasında çok kıymetli bir rol üstleniyor.

IPA III İLE 7 MİLYON AVROLUK PROJE: Sektörün dijital dönüşümüne yönelik bu kazanımlarımızı, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim alanındaki yenilikçi çalışmalarla tamamlıyoruz. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yılın kasım ayında IPA III kapsamında yeni bir projeyi uygulamaya aldık. 7 milyon avro bütçeli projeyle tekstil ve hazır giyim sektörünün karbon ayak izinin azaltılmasına ve sürdürülebilir üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Lojistik ve kimya sektörlerimizin de katılımıyla yürüttüğümüz proje kapsamında, karbon ayak izinin ölçülmesini, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesini destekliyoruz. Aynı zamanda işletmelerimizin yeşil dönüşüm için ihtiyaç duydukları finansmana erişimini kolaylaştıracak kurumlar arası iş birliklerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Böylece sektörümüzün çevresel standartlara uyum kapasitesini artırırken, özellikle Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücünü korumasına ve sürdürülebilir üretimde yetkinlikler kazanmasına katkı sağlayacağız. Sizlerin de yakından bildiği üzere Dijital Avrupa Programı kapsamında ülkemizde kurulan 8 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezinden biri olan MIDAS'ın koordinatörlüğünü de İHKİB üstleniyor. Dolayısıyla işletmelerimiz bir yandan yeni Merkezin sunduğu eğitim, tasarım, test ve doğrulama imkânlarından yararlanırken diğer yandan Avrupa'nın geniş teknoloji ve inovasyon ekosistemiyle daha yakın iş birliği geliştirme fırsatı bulacak.

EMEK YOĞUN SEKTÖRLERE YATIRIM TEŞVİKİ: Tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz, nesiller boyunca aktarılan tecrübenin, emeğin ve girişimcilik ruhunun eseri. Bugün fabrikalarımızda, atölyelerimizde ve üretim tesislerimizde çalışan her bir emekçimiz, aynı zamanda sektörümüzün yıllar içinde oluşturduğu bu kıymetli birikimin birer taşıyıcısı. Ülkemiz sanayisi dünya pazarlarına tekstille, hazır giyimle adım atmıştı. Sektörümüzün dijital ve yeşil dönüşümünü hızlandırırken eş zamanlı olarak üretimin sürekliliğini sağlamayı, işletmelerimizin rekabet gücünü korumayı ve istihdamımızı muhafaza etmeyi çok öncelikli ve önemli görüyoruz. Bu anlayışla, yeni yatırım teşvik sistemimizde emek yoğun sektörlerimizin üretim ve istihdam kapasitesini korumaya yönelik adımlar attık. Birinci bölge illerimizden yani gelişmişlik seviyesi en yüksek illerimizden dördüncü, beşinci ve altıncı bölge illerimize taşınan imalat sanayi yatırımlarının da istihdam teşviklerinden yararlanmasının önünü açtık. Böylece özellikle emek yoğun sektörlerimizde faaliyet gösteren işletmelerin üretimlerini ülkemizin farklı bölgelerine taşımalarını teşvik ederken, yıllar içinde oluşturdukları üretim kabiliyetlerini ve tecrübeyi de muhafaza etmeyi amaçlıyoruz.

İSTİHDAM KORUMA DESTEĞİ 3 BİN 500 LİRAYA ÇIKARILDI: Geçtiğimiz yıl emek yoğun sektörlerde devreye aldığımız İmalat Sanayiinde İstihdamı Koruma Programı, emek yoğun sektörlere gösterdiğimiz ihtimamın, üretimi ve istihdamı birlikte gözeten anlayışımızın en somut göstergelerinden biri. Bu program kapsamında, geçtiğimiz yıl istihdamını koruyan emek yoğun KOBİ’lere, çalışan başına 2 bin 500 lira aylık destek ödemesi yaptık. Üreticilerimizin yoğun teveccüh gösterdiği programımızın sahada oluşturduğu etkiyi ve bizlere ulaşan talepleri de titizlikle değerlendirdik. Aldığımız geri dönüşler doğrultusunda bu programı 2026 yılı başında revize ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat müjdesini verdiği İmalat Sanayi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programıyla; tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına aylık destek tutarını 3 bin 500 liraya çıkardık ve programa büyük ölçekli firmaları da dahil ettik. Programın finansman ayağıyla da KOBİ’lerimize ve büyük ölçekli işletmelerimize 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkânı sunduk. Uygulamayla tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 11 bin 530 işletmeye bu yıl içerisinde yaklaşık 11 milyar lira destek sağladık, 540 bin istihdamı bu 11 bin 530 işletmede muhafaza ettik ve yine bu işletmelerimizde ilave 29 bin 300 istihdam oluşturduk.

250 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI: Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ay müjdesini paylaştığı finansman paketiyle; sanayicimizin üretimini sürdürmesi, istihdamını koruması ve rekabet kabiliyetini geliştirmesi için daha geniş bir imkân alanı oluşturduk. Güncellenen destek mimarisiyle firmalara hem sabit hem de değişken maliyetli kredi kullanma fırsatı sunuyoruz. Büyük işletmeler için kredi tutarını 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükselttik. Hayata geçirdiğimiz 250 milyar liralık İmalat Sanayi Finansman Desteği Programıyla, imalat sanayimizin tüm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerimize 36 aya kadar vadeli, 6 ay anapara ödemesiz uygun koşullarda ki bugün için 39 puanlık finansman maliyetinin 12 puanını Bakanlık olarak biz karşılıyoruz yani 27 puan maliyetle finansman sunuyoruz. İşletmelerimizin iş gücü maliyetlerini esas alarak kredi limitlerini belirlediğimiz programda; borçluluk oranı düşük, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip ya da teknoparklarda faaliyet gösteren firmalarımız için kredi limitlerini bir kat artırımlı olarak uyguluyoruz. Yine birinci bölgeden, dördüncü, beşinci, altıncı bölgeye taşınan şirketlerimize de bu kredi limitlerini bu kez altı kat artırımlı olarak uyguluyoruz. Önümüzdeki dönemde sahadan aldığımız geri bildirimleri ve ortaya çıkan ihtiyaçları yine gözetecek, destek mekanizmalarını geliştirmeye devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sanayicilerimizin önünü açmaya, yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın yanında olmaya devam edeceğiz.

SEGEM İLE 30 BİN KOBİ’YE DESTEK: Tabii sanayimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak kıymetli yetkinlikleri bünyesinde barındıran yatırımların kalıcı kazanımlara dönüşmesi, oluşturduğumuz altyapıların uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamakla mümkün. Bu anlayışla, KOSGEB eliyle Sektörel Gelişim Merkezi (SEGEM) Destek Programımızı hayata geçirdik. Programla işletmelerimize rehberlik eden altyapıların personel, yazılım, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderlerini geri ödemesiz olarak karşılıyoruz. Bugüne kadar 12 Sektörel Gelişim Merkezine 210 milyon lira destek sağladık. Bu merkezlerimiz eliyle 30 bin KOBİ'mizi nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle buluşturacağız.

MİLLÎ TEKNOLOJİ HAMLESİ VURGUSU: Bu vesileyle bir daha vurgulamak istiyorum: Türkiye’nin önü açıktır, Türkiye’nin geleceği aydınlıktır, parlaktır. Türkiye’nin önceliği başka meseleler değildir. Türkiye’nin önceliği yatırımdır, üretimdir. Bizi geleceğe taşıyacak olan Millî Teknoloji Hamlesidir. Rakiplerin önüne geçmemizi sağlayacak olan çalışkan, nitelikli, yetkin insan kıymetidir. Yükselmemiz için gerekli olan daha fazla Ar-Ge’dir, daha fazla inovasyondur. Bizler bu anlayışla, sanayimizin köklü üretim birikimini geleceğin teknolojileriyle buluşturmaya kararlıyız.