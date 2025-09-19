Yağmuru mu çalıyorlar? Çiftçilerin kullandığı bu cihazlar tartışma yarattı

Haberin Devamı

Türkiye'de artan kuraklık endişeleri ve sera gazlarının etkisiyle sıklaşan dolu gibi aşırı hava olayları, çiftçileri çeşitli önlemler almaya itiyor. Bu yöntemler içerisinde en tartışmalı olan dolu topu, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmadığı için çiftçiler arasında anlaşmazlıklara yol açıyor. Bu tartışmaların ortasında, gümüş iyodür ile bulut tohumlama gibi bilimsel temellere dayanan yapay yağış oluşturma teknikleri, kuraklıkla mücadelede potansiyel bir alternatif olarak yeniden gündeme geliyor.

Türkiye'de kuraklık sorunu ne durumda?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Özkan'a göre, Türkiye'yi önümüzdeki üç aylık dönemde ciddi bir kuraklık riski bekliyor. Meteorolojik tahminler, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve yağışların mevsim normallerinin altında kalacağını gösteriyor. Özkan, bu durumun bir afet boyutunda ele alınması gerektiğini belirterek, kuraklık ve su sıkıntısına karşı acil eylem planları ile kısa, orta ve uzun vadeli entegre bir yönetim stratejisinin oluşturulması gerektiğini vurguluyor.

Dolu topları nedir? Dolu topları kullanmak güvenilir mi?

Dolu topları, Türkiye'de üretilip satılan ve özellikle Çanakkale'deki Batak Ovası gibi tarım bölgelerinde çiftçiler arasında tartışmalara ve anlaşmazlıklara neden olan cihazlardır. Bu cihazların, ses dalgaları yayarak dolu tanelerinin yapısını bozduğu ve zararı azalttığı iddia ediliyor. Dr. Güven Özdemir, bu dolu savar toplarının veya roketlerinin zararı azaltma amacıyla kullanıldığını ancak etkilerinin belirsiz olduğunu belirtiyor. Özdemir'e göre, cihazların verimli olabilmesi için meteoroloji gözlem istasyonları ve radarlardan dolu oluşumuna dair önceden bilgi alınması, koordinasyon sağlanması ve dolu yağışı başlamadan önce harekete geçilmesi gerekiyor. İspanya'daki uzmanlar da bu cihazların etkinliğine şüpheyle yaklaşmakta ve bilimsel bir temeli olmadığını ifade ediyor. Hatta Segura Hidrografik Konfederasyonu, bu cihazların etkisinin bir bölgedeki yağış miktarını azaltacak kadar önemli olamayacağı sonucuna vardı.

Gümüş iyodür ile bulut tohumlama yoluyla oluşturulacak yapay yağışlar, kuraklığı önler mi?

Gümüş iyodür ile bulut tohumlama, bulutlardaki su damlacıklarının birleşerek yağmur veya kar olarak düşmesini sağlayacak çekirdekler oluşturma prensibine dayanıyor. Bu yöntem, yaklaşık 80 yıldır bilinen ancak etkinliğinin kanıtlanmasındaki zorluklar nedeniyle yaygınlaşmamış bir teknik. Dünya Meteoroloji Örgütü uzmanlarından Andrea Flossmann, bulutların çok değişken yapıda olmasının, tohumlamanın işe yarayıp yaramadığını kesin olarak söylemeyi zorlaştırdığını belirtiyor. Ancak iklim değişikliğinin getirdiği umutsuz durum, bu gibi tekniklere olan ilgiyi yeniden artırdı.

Yapılan bazı çalışmalarda, özellikle Rocky Dağları gibi belirli coğrafi koşullarda kar miktarını artırmada başarılı olduğu görüldü. Yine de uzmanlar, bu yöntemin her kuraklık durumunda çözüm olamayacağını, çünkü uygulanabilmesi için öncelikle atmosferde yağış potansiyeli olan bulutların bulunması gerektiğini vurguluyor. Bunun yanında en başarılı uygulamalarda bile yağış miktarındaki artışın en fazla yüzde 15 ila yüzde 20 civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle su uzmanları, kuraklıkla mücadelede öncelikle su tasarrufu ve verimliliği artırma gibi daha basit ve kanıtlanmış yöntemlere odaklanılması gerektiğini savunuyor.