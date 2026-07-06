İstanbul’da toprak kullanmadan 19 bin metrekarede üretiyorlar: Talebe yetişemiyorlar! 'Suyu 10 kat daha az tüketiyor'

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Fakat bu işi yaparken ben milletime daha verimli insan olduğumu, daha katkılı bir insan olduğumu hissedebiliyorum. Ülkem için yenilikçi bir şey olduğuna inanıyorum en başında. Bu işin daha fazla ülkemde büyümesini istiyorum çünkü bu iş ABD'de, Hollanda'da ve benzeri ülkelerde çok verimli seviyelerde yapılıyor, çok büyük çaplarda yapılıyor. Bu durum öyle olduğu için 'neden bizim ülkemizde de öyle değil' diye düşünüyorum, onun için daha fazla yatırım teşvikleri ve daha fazla insanın bu sektöre yönelmesini istiyorum."