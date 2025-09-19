Tuz Gölü'ndeki kıl çadırlar hem şifa dağıtıyor hem de tatil yaptırıyor

6

"Tuz odasında biraz uyuduk. Tuz odası harika bir yer. Nefes açıcı bir havası var. Tuz odalarının bazı cilt hastalıklarına iyi geldiğini duymuştum. Deneyimlemiş olacağız. İnşallah iyi gelir. Tuza ayağınızı soktuğunuz anda vücuda harika bir enerji geliyor. Herkese tavsiye ediyorum. Obada, doğanın eşsizliğinde çok güzel vakit geçirdik. Ailemle güzel bir deneyim yaşadık. Çadırlarda kalmak güzel bir his. Akşamın sessizliği ve Tuz Gölü'nden esen rüzgar harikaydı. Şehrin yorucu havasından sonra beyazlığın tadı başkaymış."



Ziyaretçilerden Sema Azra Altan da Tuz Gölü'nün havasının çok güzel olduğunu, güzel vakit geçirdiğini kaydetti.