Aydın'da kilosu 500 TL'den satılıyor! Dağlarda yetişiyor kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor

Pekmez yapımının oldukça zor bir uğraş olduğunu ve bu işi geleneksel yöntemlerle sürdürdüklerini belirten Ömer Elbey, "Aydın ili sıcak bir şehir olduğu için üzümlerin tat oranı oldukça yüksektir. Ve pekmez için de elverişlidir. Üzümün suyu sıkılarak elde edilen şıralar kaynatılarak pekmeze dönüştürülür. Kaynama sürecinde üstte biriken tortular dikkatlice alınarak pekmezin berraklaşması sağlanır" diyerek hem pekmez yaptıklarını hem de unutulmaya yüz tutan bir kültürü devam ettirdiklerini belirtti. Geleneksel pekmez yapımının, sabır ve emek isteyen bir uğraş olduğunu belirten Elbey, "Pekmezi atalarımız nasıl yaptıysa biz de aynı yöntemlerle sürdürüyoruz. Pekmez yapımının püf noktası, şırayı yavaş yavaş kaynatmak" diye konuştu.