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İlk kez denedi, sonucu şaşırttı! Bu üretim yüzlerce kişiye gelir sağlayacak

06.07.2026 - 13:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ilk kez deneme amacıyla ipek böceği yetiştiriciliğine başlayan üretici, yalnızca 45 gün içinde ilk kozalarını hasat ederek başarılı sonuç elde etti. Pilot uygulamanın ardından ipek böcekçiliğinin yaygınlaştırılmasıyla, bu üretim modelinin bölgede yüzlerce kişiye yeni bir gelir kapısı oluşturması hedefleniyor.

1İlk kez denedi, sonucu şaşırttı! Bu üretim yüzlerce kişiye gelir sağlayacak

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen İpek Böcekçiliği Projesi kapsamında ilk deneme üretimi başarıyla tamamlandı.

2İlk kez denedi, sonucu şaşırttı! Bu üretim yüzlerce kişiye gelir sağlayacak

Proje kapsamında Börezli köyünden 48 yaşındaki Aydın Baydar, örnek çiftçi seçilirken verilen eğitim ve teknik desteklerin ardından, 45 günlük yetiştirme sürecini başarıyla tamamlayıp ipek böceklerinden elde ettiği ilk kozaların hasadını yaptı.

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3İlk kez denedi, sonucu şaşırttı! Bu üretim yüzlerce kişiye gelir sağlayacak

İlk uygulamada elde edilen başarılı sonuç, ipek böcekçiliğinin bölgede alternatif bir gelir kaynağı olarak yeniden yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kezban Köse, başarılı çiftçi Aydın Baydar'a teşekkür etti.

4İlk kez denedi, sonucu şaşırttı! Bu üretim yüzlerce kişiye gelir sağlayacak

Projenin, katma değerli tarımsal üretimin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın desteklenmesine de katkı sağlayacağını kaydeden Aydın Baydar, "İlk defa ipek böceği üretimine başladık. Ürettiğimiz kozalar Bursa'da beğenildi. Bu bir denemeydi. Başarılı olduk. Ancak, çevremizdeki boş alanlara bol bol dut dikmemiz lazım. Bu, köyümüzdeki çok sayıdaki vatandaşa ekmek kapısı olabilir. Bize destek olan yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.