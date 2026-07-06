İlk kez denedi, sonucu şaşırttı! Bu üretim yüzlerce kişiye gelir sağlayacak

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Projenin, katma değerli tarımsal üretimin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın desteklenmesine de katkı sağlayacağını kaydeden Aydın Baydar, "İlk defa ipek böceği üretimine başladık. Ürettiğimiz kozalar Bursa'da beğenildi. Bu bir denemeydi. Başarılı olduk. Ancak, çevremizdeki boş alanlara bol bol dut dikmemiz lazım. Bu, köyümüzdeki çok sayıdaki vatandaşa ekmek kapısı olabilir. Bize destek olan yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.