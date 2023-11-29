Yağmur, fırtına İstanbul trafiğini felç etti! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış trafik yoğunluğuna neden oldu. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk var.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB'nin haritasına göre saat 17.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.