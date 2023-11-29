GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Yağmur, fırtına İstanbul trafiğini felç etti! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
ABONE OL

Yağmur, fırtına İstanbul trafiğini felç etti! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB haritasına göre saat 17.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90 oldu. Trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.

29.11.2023 - 17:38 |
Yağmur, fırtına İstanbul trafiğini felç etti! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış trafik yoğunluğuna neden oldu. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk var.

Yağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak! Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul'a kar geliyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYağmur, fırtına sonrası lapa lapa kar yağacak! Böylesi görülmedi, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul'a kar geliyorHaberi Görüntüle

D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Yağmur, fırtına İstanbul trafiğini felç etti Yoğunluk yüzde 90a ulaştı

İBB'nin haritasına göre saat 17.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.

GÜNCEL HABERLER

Yağmur, fırtına İstanbul trafiğini felç etti! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Yağmur, fırtına İstanbul trafiğini felç etti! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Deprem bölgesindeki bazı illerde mücbir sebep hali uzatıldı

Deprem bölgesindeki bazı illerde mücbir sebep hali uzatıldı

Kredi kartlı ödeme tutarı değişti! Yüzde 25 arttı

Kredi kartlı ödeme tutarı değişti! Yüzde 25 arttı