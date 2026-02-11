Yağış uyarısının ardından Bodrum’da okullara 1 gün ara verildi

Haberin Devamı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum- Kaş arasında denizlerde fırtına ve şiddetli yağış uyarısı yaptı. Bu kapsamda Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12.02.2026 Perşembe günü ilçemizde yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Bu kapsamda; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, ilçemiz genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarımızda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

MİLAS’TA DA OKULLAR TATİL

Etkili olması beklenen yağış nedeniyle Milas Kaymakamlığının resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda, ilçemiz genelinde etkili olması beklenen yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek muhtemel risk ve olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla; ilçemiz genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumları dâhil) eğitim-öğretime 12/02/2026 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.”