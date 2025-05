Yabancı turist tatili nasıl ucuz yapıyor? Türk'e 40 bin, yabancıya 9 bin TL! Antalya'da 1 hafta tatil

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre 3 yıl önce yine Alman bir market; Lidl, uçak bileti ve gezilerin de olduğu, 5 yıldızlı otelde, her şey dahil, 22 günlük tatili 2 kişi için 599 Euro’ya (bugünün kuru ile yaklaşık 27 bin TL) sattığında da yine aynı soru gündeme gelmişti.

Peki nasıl oluyor da böyle bir şey mümkün oluyor? Detaylıca bakalım.

BU FİYATLAR YAZ DEĞİL OCAK-ŞUBAT AYLARI İÇİN GEÇERLİ

Aldi’nin 199 Euro yaklaşık 9 bin liralık tatil ilanına detaylı bakınca bir satış stratejisi olduğunu daha iyi anlıyorsunuz aslında. Öncelikle 199 Euro’luk kampanya oda değil kişi başı fiyatı. Yaz ayları değil, 2026 Ocak ayı için geçerli. 25 Kasım 2025- 30 Mart 2026 tarihleri arasında ise fiyat, 250- 350 Euro arasına çıkıyor.

FİYAT HAVALİMANINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Antalya’da Kasım’da da havanın hayli sıcak olduğunu bilerek, 25 Kasım- 2 Aralık 2025 tarihini seçiyorum. Fiyat hangi havalimanından; Köln mü Münih mi Düseldorf mu olduğuna göre değişiyor. Köln’ü seçiyorum, kişi başı fiyatı 326 Euro (yaklaşık 15 bin TL), 2 kişi bir odanın maliyeti ise 650 Euro (Yaklaşık 30 bin lira) oluyor.

Haberin Devamı

KASIM BAŞI İLE SONU ARASINDAKİ FARK YÜZDE 161

Peki Aldi’nin ilanında ismini belirttiği Alanya’da denize sıfır, 5 yıldızlı otelde, aynı tarihte, Türk turist olarak, 2 kişilik odanın maliyeti ne kadar? Oteli aradım. Öncelikle o tarihlerde otel kapalı. O tarihe ya da ocak- şubat aylarına rezervasyon yaptırmak imkânsız. Anladığım kadarı ile otel, bu tarihlerde sadece yabancı misafire açık. Kasım ayında konaklayabileceğimiz son uygun tarihse 3- 9 Kasım arası. Bu tarihte, 6 gece 7 gün Premium her şey dahil (yarım pansiyon seçeneği yok) 2 kişi toplam fiyat, 142 bin 800 lira. Fakat fiyat, direkt oteli aradığım için özel indirimle 78 bin 540 liraya düşüyor. Yani 3-9 kasımdan Alman turiste kampanya yapılan 25 Kasım’a kadarki 20 günde, fiyat dramatik bir şekilde, yüzde 161 oranında düşerek, 30 bin liraya iniyor.

TÜRK TURİSTE 40 BİN LİRA: ULAŞIM DAHİL DEĞİL

Alanya’da bir başka 5 yıldızlı denize sıfır otelde, yarım pansiyon, 25 Kasım- 2 Aralık 2025 tarihleri arası 2 kişilik oda ne kadar peki? Online olarak ona da baktım. En düşük 35 bin- en yükseği 41 bin lira olmak üzere 4 farklı seçenek mevcut. Bu, Almanlara sunulan kampanyaya çok daha yakın bir fiyat. Ancak bu fiyata uçak ya da başka bir ulaşım dahil olmadığını da hatırlatmalıyım.

Haberin Devamı

BUNLAR, BÖLGE OTELLERİNİN ‘SICAK’ DURMASI İÇİN YAPILAN KAMPANYALAR

Büyük resmi gördüğümüze göre şimdi sıra sorumda: “Türk turiste tatil neden daha pahalı?” Tur Operatörleri Platformu sözcüsü Cem Polatoğlu’nun yanıtı şu: “Bir otelin kapanıp- tekrar açılması yani ‘soğuduktan sonra yeniden hizmete girmesi’ çok daha büyük maliyet. En basitinden çalışan, deneyimli personelinizi kaybediyorsunuz. Yeni sezonda yeni eleman bulacaksın, öğreteceksin, alıştıracaksın... Çok zor. Dolayısıyla bir otelin ‘sıcak’ durması önemli. Bu sebeple bir odayı yüksek olmayan, aralık- ocak- şubat gibi ‘off’ sezonda maliyetine satmak bile ‘kurtarıyor.’ Öte yandan ‘off’ sezonda Türk turistinse bir tatil alışkanlığı yok! Dolayısıyla iki ve üçüncü yaş (emekliler) grubundaki yabancı turist pazarı büyük bir kurtarıcı. İkincisi de şu. Yabancı turist, kışın da Türkiye’ye geldiğinde otelde durmuyor. Kuyum- deri- halı olsun, ekstra geziler, restoran olsun harcama yapıyor. Bölgenin hareketli olması adına bu önemli. Bu sebeple, bu kampanyaları da bazı firmalar, esnaf ve hatta uçak şirketleri de destekliyor. Türk turist serzenişinde haklı olsa da operatörler aynı harcama garantisini maalesef Türk turist için veremediğinden arada bir fiyat farkı oluşuyor.”

Haberin Devamı

TURİZM, TİCARİ KAYGILARDAN UZAK YAPILAN BİR AKTİVİTE DEĞİLDİR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise aynı konuda gazeteci dostum Âdem Metan’ın sorusunu cevaplamıştı. Şöyle diyor: “Bu, eninde sonunda bir ticari faaliyet. Ticari kaygılardan uzak yapılan bir aktivite değil. Yabancı ülkelere, oteller tarafından tahsis edilen oda sayıları, iç piyasaya tahsis edilenden çok daha fazla. Diyelim 400 odanız var ve 300’ünü yabancı pazara tahsis ediyorsunuz. Bu 300 kontenjanı da çeşitlilik olması için ayırıyorsunuz; ‘100 oda Rus, 100 oda Alman, 100 oda İngiliz turist’ gibi... Tüm yumurtaları aynı sepete koymamak önemli. Çünkü her pazarda her zaman ekonomik- siyasi kriz, boykot vs., bir aksilik çıkabilir. Kalan 100 oda ise yerli pazara ayrılıyor. Bu 100 oda ise tur operatörlerine, mayıs ayından ekim sonuna kadar, belli bir doluluk oranı ve belli bir garanti ile dağıtılıyor. Otel diyor ki; ‘100 oda senin. Ama bunun yüzde 80’ini şu fiyattan dolduracaksın.’ Otel ve tur operatörü arasında bir nevi kontrat yapılıyor yani. Türk pazarının sezonu ise hayli dar; temmuz- ağustos. Haziran 20’si gibi okulların kapanması ile yükselir, eylülde okulların açılması ile düşer. Dolayısıyla diğer ülkelerin yüksek sezonuna rastlayan dönem, bizim zaten ‘tüm’ sezonumuz. Bu sebeple Türkiye pazarında tatil fiyatları dışarıya göre yüksek.”

Haberin Devamı

‘TEK YETKİLİ’ FİYATI KATLIYOR

“Bir de ‘tek yetkili’ denilen bir durum var. 15 bin farklı acentenin satabileceği ürünü, bir acente alıyor ve otellerle sadece o pazarlık edip, sözleşme yapıyor. Dolayısıyla onun kâr marjı ve hakimiyeti daha fazla oluyor. Bu da iç pazarda maliyeti arttıran bir kalem. Sezonun darlığı kadar satış strateji ve politikaları açısından da Türk turist daha fazlaya tatil almak zorunda kalıyor.”