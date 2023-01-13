Virüs alarmı verildi! O tarihe kadar maske uyarısı geldi

Türkiye'de salgın alarmı başladı. Uzman isimlerden maske uyarısı geldi. Milliyet’e konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, viral hastalıkların dalgalı bir seyirde ilerlediğini belirtirken, “Mart ayına kadar dalgalı seyrin sürmesini bekliyoruz. Influenza başta olmak üzere solunum yolu enfeksiyonları en çok çocuklar ile 65 yaş üzeri vatandaşları etkiliyor. Kapalı alanlarda hiç olmazsa mart sonuna kadar maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilsin.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron’un alt varyantı ‘XBB.1.5’in yayılım hızına dikkat çekiyor. Risk grubundaki vatandaşlarımızın hem Kovid-19 hatırlatma dozlarını, hem de influenza aşılarını yaptırmaları korunma açısından çok önemli. Kovid-19 mutasyon geçirse de mevcut aşılar yoğun bakım ve ölümden koruyucu” diye konuştu.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayper Somer ise, son on gündür azalan enfeksiyonların, yeniden çocuklara bulaşmaya başladığına dikkat çekerken, şu uyarıları sıraladı: “Son iki haftadır viral hasta sayısında bir düşüş gözlemleniyordu, birkaç gündür hasta sayısında ciddi artış söz konusu. Influneza başta olmak üzere her türlü viral enfeksiyon tablosunu görmekteyiz. Çocuklarda viral enfeksiyonla görülen bakteriyal enfeksiyonların ağır seyirli bronşit ve zatürreye neden olduğunu belirtmek isterim. Maalesef yataklarımız doldu ve bir ay önceki tabloya geri döndük.”

‘RİSK GRUBU AŞI YAPTIRSIN’

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de özellikle risk grubu ve 65 yaş üzeri vatandaşlara seslenirken, solunum yolu hastalıkları ile özellikle de influenzada artış başladığını dile getirdi. “Influenza ve diğer solunum yolu virüsleri özellikle kreş, anaokulu ve ilkokullarda daha yaygın. Hem aileler, hem de okul çalışanları da bu tablodan nasibini alıyorlar” uyarısında bulunan Özlü, şunları söyledi:

“Muhtemelen nisan ayına kadar dalgalanmalar göreceğiz. Viral enfeksiyonlarda, günlük, haftalık dalgalanmalar olması beklenen bir tablo. Bu nedenle hastalık kapıp ama iyileşir gibi olanlar, ikinci virüsle yeniden hastalanıyor. Risk grubu için mutlaka grip aşısı ile Kovid-19 hatırlatma dozlarının yapılmasını öneriyoruz. Son aşısının üzerinden sekiz aylık süre geçenler aşılarını yaptırsın.”

‘UYARILARI DİKKATE ALIN’

Klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık şöyle konuştu: “Çocuklar okul ve kapalı alanda maske takacak. Risk grubu ve 65 yaş üzeri vatandaşlar ise hem influenza, hem de Kovid-19 hatırlatma dozlarını olacaklar. Vatandaşlarımızın kış bitene kadar kapalı alanlarda maske takması gerekiyor. Viral enfeksiyonlar risk gruplarında ağır seyredip ölüme neden olabiliyor. Salgın periyodu bitene kadar uyarılar dikkate alınmalı. Kovid-19’un mutasyon geçirdiği veya artık ağır hastalık yapmadığını iddia edenler var ancak risk grubu dediğimiz kronik hasta ve 65 yaş üzeri için geçerli değil."