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Vietnam'da 2 çocuk babası Türk gemici katledildi! Acılı eş: Çocuklarımla beraber zorluklarla yaşayan bir aileydik, ekmek paramızı kazanıyordu

Esenyurt'tan Vietnam'a 2 ay önce çalışmaya giden gemi makine dairesi personeli 2 çocuk babası Sinan Ergül (52), taksi beklerken sokak ortasında bıçakla öldürüldü. Ayakta durmakta güçlük çeken eşi Pınar Ergül, Adli Tıp Kurumu önüne gelerek eşinin ölümünde ihmal olduğunu söyledi

07.08.2023 - 12:02 | | Rojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ /İSTANBUL,(DHA)
Vietnam'da 2 çocuk babası Türk gemici katledildi! Acılı eş: Çocuklarımla beraber zorluklarla yaşayan bir aileydik, ekmek paramızı kazanıyordu

Olay 30 Temmuz öğle saatlerinde Vietnam'ın kuzeyindeki Ha Tinh Eyaleti'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi

İddiaya göre, Sinan Ergül (52), Türk olan gemi kaptanı arkadaşı ile birlikte alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinden çıkan iki arkadaş gemiye dönmek için taksi beklemeye başladı. O sırada kasaptan bıçak çalarak yanlarına gelen Tran Van Son (24), önce Ergül'e saldırdı, sonra arkadaşına saldırmaya çalıştı. Tran Van Son olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Ergül'e ilk müdahaleyi yanında bulunan arkadaşı yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ancak Ergül hayatını kaybetti. Olay sonrası Ergül'ün yanında bulunan arkadaşları saldırganı yakaladı, Polis ekiplerini çağıran 2 arkadaş, zanlıyı polis ekiplerine teslim etti.

Vietnamda 2 çocuk babası Türk gemici katledildi Acılı eş: Çocuklarımla beraber zorluklarla yaşayan bir aileydik, ekmek paramızı kazanıyordu

"KASAPTAN BIÇAK ÇALIYOR, HIRSIZLIK YAPIYOR, İHMAL VAR"

Sinan Ergül'ün cenazesi Türkiye'ye getirildi.

Adli Tıp Kurumu önüne gelen Ergül'ün eşi Pınar Ergül, "Hukuki yollardan haklarımızı arayacağız. Yapanların yanına kalmasını istemiyoruz. Hep ihmaller silsilesi var. Orada güvenlik varmış, güvenlik hırsızlık yapan adamı tutup dışarı atıyor, neden yakalamıyorsun? Kasaptan bıçak çalıyor, orada da ihmal var. Eşim orada taksi bekliyor, yüz yüze bile gelmemişler. 'Ters baktın' olayı bile değil. Arkasından bıçakla saldırmış. Eşim kimseyle tartışmazdı.

Vietnamda 2 çocuk babası Türk gemici katledildi Acılı eş: Çocuklarımla beraber zorluklarla yaşayan bir aileydik, ekmek paramızı kazanıyordu

Gemiden izin alarak alışveriş merkezine gitmişler. Arkadaşlarıyla gezmeye gitmişler. 5 yaşında ikizlerimiz var, çocuklarına doyamadı. Aslan gibi kocamın cenazesini verecekler. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Nasıl alışacağız? Çocuklarımla beraber zorluklarla yaşayan bir aileydik. Ekmek paramızı kazanıyordu, çok üzülürdük giderken. Çocuklarına hasretti. Bu işin peşini bırakmasınlar, gerekli cezaları alsınlar" dedi.

Vietnamda 2 çocuk babası Türk gemici katledildi Acılı eş: Çocuklarımla beraber zorluklarla yaşayan bir aileydik, ekmek paramızı kazanıyordu

Vietnamda 2 çocuk babası Türk gemici katledildi Acılı eş: Çocuklarımla beraber zorluklarla yaşayan bir aileydik, ekmek paramızı kazanıyordu

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