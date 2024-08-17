VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 2025 eğitim öğretim dönemi VGM burs başvuru tarihi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusuna yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Yeni eğitim ve öğretim yılı başlangıcına kısa bir süre kala VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? Sorularına da yanıt arayanların sayısı da arttı. İşte VGM burs başvuruları hakkında merak edilen detaylar…

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

2024-2025 eğitim yılı için henüz burs başvuru takvimi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 31 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yükseköğrenim burs başvuruları da 20 - 31 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşmişti.



Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru süreciyle ilgili şu bilgilendirmelerde bulundu: "Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır."

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VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.