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Vatandaşlara SMS’li uyarı! İçişleri tüm GSM operatörlerinden mesaj gönderdi

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların dönüşlerinin başlamasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüleri ve yolcuları uyardı.

16.07.2022 - 16:57 |
Vatandaşlara SMS’li uyarı! İçişleri tüm GSM operatörlerinden mesaj gönderdi

Bakanlık gönderdiği SMS ile emniyet kemeri kullanımına dikkat çekerken, yasal hız sınırına da uyulmasını istedi.

9 günlük Kurban Bayramı tatili yarın sona erecek olmasıyla birlikte, tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu da başladı. Bu yıl Kurban Bayramı trafik tedbirlerini 7-18 tarihleri arasında alan İçişleri Bakanlığı Emniyet ve Jandarma trafik birimleri, dönüş trafiğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için karayollarında önlemlerini artırdı.

BAKAN SOYLU UYARDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bayram dönüşü artan trafiğe dikkat çekerek, “Lütfen dönüş yolunda trafik kurallarına uyalım” mesajı paylaştı. Ayrıca içişleri Bakanlığı, tüm GSM operatörlerinden sürücü ve yolculara uyarı mesajı da gönderdi. Mesajda; “Dönüş yolunda emniyet kemeri takılı, telefonunuz uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun. Sevdiklerimize kavuşmak için lütfen trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar” denildi.

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