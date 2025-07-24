Vatandaşın sağlığıyla oynayacaklardı! Ekipler el koyup imha etti

Zabıta ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sağlıksız koşullarda üretimi ve muhafazası yapılan yarım ton süt ve süt ürünü tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu sağlıksız olduğu belirlenen ürünlere el konuldu. Daha sonra da imha edildi. İş yeri de mühürlenerek kapatıldı. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.