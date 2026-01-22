Varank o anları paylaştı: Şutlar Erdoğan’dan, alkışlar Shaq’tan

Haberin Devamı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın “The Winner” başlığıyla paylaştığı eğlenceli video büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NBA’in efsane isimlerinden Shaquille O’Neal ile serbest atış çizgisinde karşı karşıya geldi. İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen keyifli şut yarışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç serbest atışın tamamını sayıya çevirirken tek sayı atan süperstar O’Neal’ı geride bıraktı. O anlar, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank tarafından “The Winner” notuyla paylaşıldı. Varank’ın, eğlenceli bir temayla hazırlattığı video kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NBA’in efsane isimlerinden Shaquille O’Neal ile serbest atış çizgisinde karşı karşıya geldi. İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen keyifli şut yarışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç serbest atışın tamamını sayıya çevirirken tek sayı atan süperstar O’Neal’ı geride bıraktı. O anlar, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank tarafından “The Winner” notuyla paylaşıldı. Varank’ın, eğlenceli bir temayla hazırlattığı video kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Haberin Devamı

KOZLARINI PAYLAŞTILAR

Mustafa Varank’ın paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile efsane yıldız, serbest atış çizgisinde kozlarını paylaştı.

3’TE 3 YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç atışın tamamında da basketi bulurken, NBA yıldızı sadece tek şutta topu fileden geçirdi.

ÇAK YAPTILAR

İstanbul Basketbol Gelişim Merkezindeki kapışma esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk atışı sayıya çevirdi. Basket sonrası Shaq, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çak yaptı.

SKORBORDDA ANLIK TAKİP

Videoda yer alan skorbord grafiğine de basketler tek tek işlendi. Keyifli şut yarışmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan 3-1 kazandı.

KÜLLİYEDE BASKET

Basketbola ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenli aralıklarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basket maçları yapıyor. Komisyon Başkanı Varank da zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu maçlara katılımına ilişkin fotoğraf veya videolar paylaşmasıyla dikkat çekiyor.

Haberin Devamı



