Varank Fransa’da Türk toplumuna seslendi: Birinci markamız Recep Tayyip Erdoğan

Sofranın Türkiye’den konuğu, Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank oldu. İftarın ardından Türk vatandaşlarına seslenen Komisyon Başkanı Varank, “Türkiye dediğimizde en birinci markamız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun için bizim Recep Tayyip Erdoğan markasına sıkı bir şekilde sahip çıkmamız lazım.” dedi.

YOĞUN PROGRAM

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, iki gün süreyle Fransa’da temaslarda bulundu. Türkiye’nin Bordo Başkonsolosluğu’nu, Türk Federasyonu’nu ve Türk Kültür Merkezi’ni ziyaret eden Komisyon Başkanı Varank, Millî Görüş Camisi ve DİTİB Diyanet Camisi inşaatlarında incelemeler yaptı. Cenon Belediyesi’ne de uğrayan Varank, Türk vatandaşlarına ait işyerlerini ziyaret etti.

UID’NİN RAMAZAN İFTARI

Posoflar Kültür Yardımlaşma Derneği’ne de giderek yöneticilerle görüşen Varank’a ziyaretleri sırasında Türkiye’nin Bordo Başkonsolosu Ayşe Şebnem Manav ile Uluslararası Demokratlar Birliği Aquitaine / Bordo Bölge Başkanı Alper Işık eşlik etti. Varank, UID’nin her yıl Avrupa genelinde düzenlediği iftar programlarının Bordo ayağına katıldı.

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TÜRK GECESİ

Yoğun bir katılımın olduğu iftarda, Cenon Kenti ve Mérignac Belediyesinde çalışan Türk yöneticiler, Bordo ve Çevresi DİTİB Türk Kültür Merkezi, Türk Federasyonu Bordo Şubesi, Bordo ve Çevresi Türk-Fransız Atatürk Kültür Derneği, Millî Görüş Bordo Şubesi, Bordo Okul Aile Birliği, Bordo ve Çevresi Cenaze Fonu, Isparta Yalvaçlılar Derneği, Tereson DİTİB Derneği, DİTİB Fatih Camii Derneği, Brive Türk Yardımlaşma Derneği, UID Aquitaine / Bordo Bölge yöneticileri yer aldı.

NE OLDUĞUNUN FARKINDALAR

İftarın ardından bir konuşma yapan Varank, “Bizim gurbetçi kardeşlerimiz, yurt dışından Türkiye’nin son 20-25 senede geçirdiği süreçleri, siyasal atmosferi o kadar iyi değerlendiriyorlar ki Türkiye’nin göbeğinde yaşayan bazı Türklerden daha fazla Türkiye’de ne olduğunun farkındalar. Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin farkındalar.” dedi.

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AKLA GELEN İLK MARKA

Dünyada Türkiye denilince ilk akla gelen markanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Varank, “O gerçekten öyle bir kalkınma hamlesini hayata geçirdi ki, öyle bir demokrasi hareketini başlattı ki ve özgürlükler anlamında öyle büyük mücadeleler verdi ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan elbette bizim gururumuz ama dünyada başka mazlum ve mağdur birçok ülkenin de örnek aldığı şahsiyet konumunda.” diye konuştu.

BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ

Varank, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için bir ve beraber olmak gerektiğinin altını çizerek “Türkiye’nin çıkarlarını koruyan Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam edeceğiz. Onun verdiği bu mücadeleyi biz en yakınında olan arkadaşlar olarak zaman zaman kavrayamayabiliyoruz. En büyük örneklerden bir tanesi Suriye meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye’deki zulmü gördü. İlk günden itibaren ‘Suriye’deki mazlum kardeşlerimize sahip çıkacağız.’ dedi. 13 yılın sonunda onun ne kadar doğru bir iş yaptığını sadece biz değil bütün dünya görmüş oldu. Onun için bizim Recep Tayyip Erdoğan markasına sıkı bir şekilde sahip çıkmamız lazım.” dedi.

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MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ

Türkiye’nin kendi savunma sanayisini inşa ettiğini, kendi teknolojisinin geliştiren bir ülke olduğunu anlatan Varank, “Türkiye, milli piyade tüfeğini 2017 yılında ordusuna teslim edebildi. 2017 yılına kadar bize bunu yaptırmayan, bahaneler bulan birileri bizim içimizde yaşadı. Ne zaman ki siyasi irade devreye girdi o zaman netice almaya başladık.” diye konuştu.

ÖZGÜL AĞIRLIK

Varank, Türkiye’de siyaset, seçimler ne kadar önemliyse Fransa’da da aynı şekilde önemli olduğunu vurgulayarak “Burada kullandığınız oyla, olduğunuz adaylıklarla da bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Sizlerden ricam bulunduğunuz seçimlerde seçmen olun, oy verin, aday olun. Özgül ağırlığımızı bulunduğumuz ülkelerde ortaya koyalım. Emin olun hem o ülkelerdeki pozisyonlarımız değişecek hem de o ülkelerin Türkiye ile olan münasebetlerindeki tavırları değişecek.” ifadelerini kullandı.

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SORUNLARI NOT ETTİ

Varank konuşmasının sonunda Türk Hava Yolları’nın bilet fiyatları, dövizle askerlik, Türkiye’den emeklilik, karayoluyla Türkiye gidiş dönüşte yaşanan sorunlar ile ilgili notlar aldığını, Türkiye’ye döndüğünde bu konularla ilgili görüşmeler gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.