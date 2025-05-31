Van'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolundaki Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sıddık Arslan'ın kullandığı 04 B 0156 plakalı hafif ticari araçla, karşı yönden gelen Ahmet Öztürk'ün kullandığı 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre her 2 araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.