GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemVan'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Van'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Van'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

31.05.2025 - 12:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Barış KUL/ÇALDIRAN,(Van), (DHA)

Van'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolundaki Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sıddık Arslan'ın kullandığı 04 B 0156 plakalı hafif ticari araçla, karşı yönden gelen Ahmet Öztürk'ün kullandığı 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre her 2 araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

Unutulmaya yüz tutmuş mesleğe umut oldu: Ayakkabı tamirciliğinde tek kadın çırağı Esra ustalara taş çıkarıyor
#Gündem

Unutulmaya yüz tutmuş mesleğe umut oldu: Ayakkabı tamirciliğinde tek kadın çırağı Esra ustalara taş çıkarıyor

Ekonomide gözler haziranda faiz ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarında olacak
#Ekonomi

Ekonomide gözler haziranda faiz ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarında olacak

Doğaseverlerin gözdesi oldu! Şırnak, Hakkari, Van üçgeninde bir doğa harikası: Faraşin Yaylası keşfedilmeyi bekliyor!
#Gündem

Doğaseverlerin gözdesi oldu! Şırnak, Hakkari, Van üçgeninde bir doğa harikası: Faraşin Yaylası keşfedilmeyi bekliyor!