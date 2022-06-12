Van'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.35'te merkez üssü Tuşba ilçesinde Reçhter ölçeğine 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.89 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Van'da muhtarlarla irtabata geçen ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bilgisine ulaştı. Ancak,depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği ifade edildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bakan Kurum, "Van Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza buyursun." açıklamasında bulundu.

VALİLİK: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Depremin ardından Van Valiliğinden sosyal medyada yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, "Merkez üssü Tuşba ilçemizde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun Allah beterinden korusun" ifadesi yer aldı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilirken, Valilik tarafından tedbir amaçlı depremin merkez üssü Tuşba ilçesine ekip sevk edildiği belirtildi.

DEPREM HASARA NEDEN OLDU

Depremin merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı kırsal Ermişler Mahallesi'nde bazı evlerde hasar meydana geldi. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlaklar oluştu. Deprem nedeniyle birçok kişi evlerine girmezken, bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler el fenerleri ile kırsal mahalledeki evleri tek tek inceleyerek hasar tespit çalışması yaptı.

Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan ve Tuşba Kaymakamı Furkan Duman da mahalleye gelerek köy muhtarı ve mahalle sakinleri ile görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Yardımcısı Arslan ve Kaymakam Duman, vatandaşlara çalışmaların devam ettiğini, mahallede herhangi bir yıkımın olmadığını, hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü ve yaşanabilecek her türlü sıkıntının da giderileceğini söyledi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ ÇAĞRI, YARDIM TALEBİ GELMEDİ

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saat 21.35’te Van Tuşba’da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." dedi.

"BÜYÜK DEPREM GELMEZ, ENDİŞE YOK"

Uzman isim Prof. Dr. Naci Görür Van depremiyle ilgili açıklamada, "Van’ın Hasan Timur ve Van Fay zonları arasında depremler oluyor. Bunlar daha çok Van fay zonunda. 1/2 saat önce Muradiye-Kuşcu’da 5,3 deprem oldu. Önce de 4,2 olmuştu. Ayrıca, Sürüyolu’nda da 4.5’luk deprem görülmüştü. Bölge sıkışıp yükseliyor. Büyük deprem gelmez, endişe yok." ifadelerini kullandı.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Kandilli Rasathanesi Van'dan meydana gelen depremin hemen ardından saat 21.48'de 3.0 büyüklüğünde bir depremin daha gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre deprem, Van'ın Bağdaşan ilçesinde meydana gelirken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.